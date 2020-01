Metro A Roma, donna suicida a Ponte Lungo/ Linea sospesa fra Termini e Anagnina

Mattinata terribile sulla metro di Roma con una vittima, l’ennesima per un suicidio sotto i binari dei convogli metroferroviari, da registrare presso la stazione di Ponte Lungo sulla Linea A: poco dopo le ore 11 scatta l’allarme nella fermata in direzione Battistini, con le urla degli altri passeggeri che fanno subito accorgere ai macchinisti che qualcosa di grave era appena avvenuto. Una donna pare si sia gettata volontariamente sotto i binari del convoglio in arrivo in stazione: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il 118 e hanno provato, dopo aver estratto la donna sotto i binari, a ricostruire se si sia trattato di tentato suicidio o caduta accidentale. Poco dopo la tremenda notizia che quel “tentato” era divenuto tale a tutti gli effetti: la donna è morta prima di arrivare in ospedale, troppo gravi le ferite inferte dai convogli della Metro A di passaggio a Ponte Lungo. L’Atac per poter permettere le operazioni, ha interrotto la tratta della Linea A tra Termini e Anagnina, attivando anche i bus navetta sostitutivi.

METRO ROMA, TRATTA SOSPESA SULLA LINEA A

Ancora dopo le ore 13 la situazione resta ferma come alle 11, con la tratta principale della Metro di Roma bloccata e con relativi disagi per il traffico e il carico di passeggeri tra turisti, pendolari e studenti in uscita dalle scuole che proprio oggi hanno ripreso a funzionare dopo le vacanze di Natale. Secondo le primarie informazioni la vittima aveva tra i 30 e i 40 anni ma la sua identità resta ancora sconosciuta, in attesa che gli inquirenti possano avere il tempo di individuare i familiari e dare il terribile annuncio. Sul fronte traffico sotterraneo nella Capitale, si segnalano regolari al momento le Metro B/B1 e la C: ricordiamo invece che, per revisioni scale mobili-ascensori e chiusure imposte dall’Atac, restano ancora chiuse le stazioni della Linea A di Barberini, Baldi Degli Ubaldi e Cornelia. Per quanto riguarda i disservizi a Barberini, ricordiamo che sono disponibili e utilizzabili le vicine Repubblica e Spagna (tra l’altro anche loro rimaste chiuse per mesi per i medesimi problemi, ndr).

