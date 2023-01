Metro Linea A Roma, in tilt Termini-Battistini/ Guasto e stop: caos fra i passeggeri

Mattinata di passione per i passeggeri della metropolitana della Linea A di Roma. Come fatto sapere da Atac, il servizio è rimasto bloccato a lungo fra le stazioni di Termini e Battistini a causa di un guasto, con migliaia di persone che sono state costrette ad utilizzare i bus sostitutivi messi a disposizione dall’azienda per raggiungere le destinazioni prefissate. Inizialmente, come scrive RomaToday, lo stop riguardava la tratta Termini-Ottaviano, ma in seguito si è esteso fino a Battistini. Ad annunciare il guasto è stato il canale Twitter Infoatac attorno alle ore 6:00 di stamane: “Per eseguire un intervento tecnico abbiamo interrotto la circolazione nella tratta Termini-Ottaviano. Stiamo attivando un servizio di bus sostitutivi. Vi aggiorniamo”.

Il servizio è rimasto fuori uso per più di quattro ore, nell’orario di punta, con tutte le conseguenze di una situazione simile, e una marea di gente si è riversata in superficie con cellulare all’orecchio per individuare un’alternativa e comunicare eventuali ritardi. Fortunatamente Atac ha schierato ben 70 bus sostitutivi ma come sottolineato ancora da RomaToday sono risultati insufficienti per via delle moltissime persone in strada, anche perchè le fermate interessate dal guasto sono state quelle centrali e solitamente più trafficate.

METRO ROMA LINEA A IN TILT: LA SFURIATA DEL CODACONS

Sul blocco della Linea A della metro di Roma è intervenuta anche il Codacons, che ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto in Procura a tutela dei passeggeri: “Presenteremo oggi stesso un esposto chiedendo di aprire una indagine contro Atac e Comune per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio – la nota firmata dal presidente Carlo Rienzi – Episodi come quello odierno sono inaccettabili perché non solo interrompono un servizio regolarmente pagato dagli utenti, che acquistano biglietti e abbonamenti per un trasporto pubblico che deve essere efficiente e costante, ma arrecano un danno all’intera città, aumentando il traffico veicolare in superficie e paralizzando la circolazione di bus e auto”.

Infine: “Pubblicheremo inoltre oggi un modulo sul sito del Codacons attraverso il quale tutti i passeggeri coinvolti nei disagi odierni che hanno subito danni a causa dell’interruzione della metro potranno chiedere il giusto risarcimento al sindaco Gualtieri e Atac”.











