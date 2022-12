Beatrice Quinta sfila nuda in metro a Milano/ Video: tutti pazzi per l’ex X Factor

Beatrice Quinta infiamma il web: nuda in metro

Anche a programma finito, Beatrice Quinta continua a far parlare di sé. La concorrente arrivata seconda a X Factor, alle spalle de I Santi Francesi, ha conquistato tutti con la sua schiettezza, sensualità ed esplosività, che non ha mai nascosto neppure all’interno del talent show. Ma è fuori, lontano dalle telecamere del programma di Sky, che la cantante originaria di Palermo sta dando il meglio di sé. Prima le dichiarazioni su Rkomi che hanno fatto discutere, poi la passerella in metro a Milano nuda.

Beatrice, sui social, ha pubblicato un video nel quale cammina in metro con degli stivali sopra al ginocchio azzurri e una pelliccia fuxia. Al passaggio della metro, la cantante sbottona la pelliccia e la getta a terra, restando completamente nuda. Il video ha fatto impazzire gli utenti sui social: tra i commenti c’è anche quello di Dargen D’Amico. Il “suo” giudice ha ironizzato scrivendo “copricapixeli”. Lei ha risposto: “!uesta settimana mi tatuo, te lo sai vero?”.

Beatrice Quinta e il flirt con Rkomi…

All’interno di X Factor, Beatrice Quinta è stata protagonista di un flirt con Rkomi. Il giudice si era “dichiarato”, spiegando di essere molto attratto da lei. La risposta di Beatrice non lo aveva soddisfatto a pieno: la concorrente aveva proposto di riparlarne una volta concluso il programma per non metterlo in posizione scomode, aggiungendo: “Anche se io sono fan delle posizioni scomode”.

Una volta finito X Factor, la seconda classificata è stata interpellata sulla possibilità di vederla al fianco di Rkomi e ha risposto così: “Non credo proprio. In questo momento sono troppo concentrata su X Factor e sul prossimo futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei, invece, curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. Sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice ed artista e non perché Rkomi mi vuole sc**are“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Quinta (@beatricequinta)













