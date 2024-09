La metro M5 di Milano, la linea lilla, è al momento chiusa. I viaggiatori meneghini si sono svegliati con una triste nuova oggi, mercoledì 11 settembre 2024, scoprendo appunto l’interruzione del collegamento metropolitano sull’ultima linea realizzata nel capoluogo lombardo, appunto quella di colore lilla. A comunicare il problema è stata Atm, l’azienda dei trasporti pubblici di Milano, che attraverso la propria pagina ufficiale X, ex Twitter, ha appunto spiegato che: “M5 è momentaneamente chiusa. Ci scusiamo, i nostri tecnici sono al lavoro per risolvere un guasto agli impianti. Trovate aggiornamenti sulla app”.

Stando a quanto riferito da Fanpage, l’interruzione della metro M5 di Milano sarebbe scattata pochi minuti fa, a partire dalle ore 8:45 di stamane, e non è ben chiaro cosa sia successo visto che la comunicazione ufficiale riguarda un non precisato guasto tecnico. Di conseguenza non è dato sapere quando verranno ripristinati i collegamenti della metro M5 di Milano e proprio per questo, non essendo certe le tempistiche, l’azienda dei trasporti pubblici consiglia ai viaggiatori della lilla di attivarsi con dei mezzi alternativi.

METRO M5 DI MILANO CHIUSA: I TRAM CHE SI POSSONO PRENDERE IN SOSTITUZIONE

Ad esempio, possono prendere il tram 7 coloro che devono percorrere il tratto della metro M5 compreso fra Isola e la fermata dell’università di Bicocca, uno dei più trafficati dagli studenti e non solo. Chi invece deve recarsi a Garibaldi, dove c’è la stazione dei treni, da Monumentale, può invece prendere il tram numero 10, mentre serve il 16 fra San Siro e Segesta. Infine, i trami 12 e 14 per la tratta Gerusalemme-Monumentale, e il 19 per Domodossola-Tre Torri.

Un vero e proprio periodo di passione per i viaggiatori di Milano, che al di là del guasto di oggi alla metro M5, hanno dovuto fare i conti con uno sciopero dei mezzi pubblici Atm nella giornata di lunedì scorso, 9 settembre 2024, nonché con lo sciopero dei treni, Trenord compreso, fra la notte di sabato e la notte di domenica, per un’agitazione di ben 23 ore.

