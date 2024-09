ORARI SCIOPERO MEZZI PUBBLICI OGGI 9 SETTEMBRE 2024

Sarà un inizio di settimana a dir poco problematico per i trasporti a causa del primo sciopero di settembre, perché a quello nazionale dei treni che si è concluso alle ore 2 di lunedì 9 settembre, con ripercussioni sulla circolazione ferroviaria tra ritardi e cancellazioni, si sono aggiunte delle agitazioni che coinvolgono i mezzi pubblici locali. Oggi scatta, appunto, lo sciopero di 8 ore a livello nazionale, ma dei lavoratori del trasporto pubblico locale: la mobilitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali, come Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasport, Faisa Cisal e Ugo Fna.

Saranno coinvolti, di conseguenza, i bus urbani e quelli extraurbani, oltre a linee metro, tram e ferrovie metropolitane, inoltre a complicare la situazione è il fatto che le modalità sono state fissate a livello territoriale, quindi non sono omogenee, ma differiscono in base al territorio interessato. In ogni caso sono previste fasce di garanzia.

Partiamo allora dagli orari dello sciopero mezzi pubblici oggi 9 settembre 2024 per quanto concerne le principali città. A Milano lo stop è dalle 18 fino al termine del servizio, a Roma i mezzi capitolini si fermano dalle 8.30 alle 16.30, a Genova comincia alle 9.30 e termina alle 17, a Venezia scatta alle 10 e si conclude alle 16, a Bologna invece dalle 8.30 alle 16.30, mentre a Firenze scatta dalle 14.30 per concludersi alle 22.30, infine a Napoli è previsto dalle 9 alle 17 e a Bari dalle 15.30 alle 23.30.

SCIOPERO MEZZI PUBBLIC 9 SETTEMBRE 2024: LA SITUAZIONE A ROMA

Soffermiamoci sulla situazione a Roma, visto che l’inizio settimana sarà da dimenticare per i cittadini capitolini a causa dello sciopero mezzi pubblici oggi 9 settembre 2024. Per quanto riguarda questo territorio, l’agitazione coinvolge tutta la rete Atac, anche i collegamenti effettuati da altri operatori in subaffidamento, e quelle gestite da RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.

Nell’orario dello sciopero potrebbero non essere attivi scale mobili, ascensori e monacale, sempre che le stazioni siano aperte. Allo sciopero, proclamato perché non è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di chi lavora nel settore dei trasporti, hanno aderito anche i dipendenti di Cotral, di conseguenza a Roma dalle 8.30 alle 16.30 potrebbero “saltare” le corse regionali dei bus e delle ferrovie Metromare, oltre che Roma Nord.

SCIOPERO OGGI: ATM, INFO E ORARI METRO E BUS A MILANO

Da Roma spostiamoci a Milano, perché la situazione oggi è difficile anche in Lombardia a causa dello sciopero. Archiviata la protesta che ha coinvolto il settore ferroviario, ora tocca ai mezzi pubblici. Atm nelle scorse ore ha già annunciato in un comunicato che l’agitazione potrebbe avere conseguenze anche sul servizio della funicolare Como-Brunate dalle ore 19:30 fino alla fine del servizio, mentre per le linee Atm dalle 18 fino alla fine del servizio. Per quanto concerne le fasce garantite, vuol dire che sono disponibili le corse dalle 5:30 alle 8:29 e dalle ore 12:30 alle 15:29.