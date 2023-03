Metro Roma, Linea A interrotta Ottaviano-Battistini/ Uomo ha tentato il suicidio

Dramma stamane sulla Metro Linea A di Roma: un uomo si è gettato sui binari mentre passava il convoglio, ed è attualmente in fin di vita. L’incidente, come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare dal quotidiano Il Messaggero, si è verificato attorno alle ore 6:30 di oggi, lunedì 13 marzo 2023, ed ha riguardo di preciso la fermata Cipro in direzione Battistini. Una volta lanciato l’allarme sul luogo segnalato si sono recati gli uomini del personale sanitario del 118, quindi i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto, anche attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

In base a quanto emerso sembra che l’uomo che si sia gettato sotto la metro della Linea A di Roma abbia fra i 50 e i 60 anni, e che si sia trattato di un caso di suicidio. La vittima è stata rinvenuta ancora in vita ma in condizioni disperate, e dopo una serie di tentativi di rianimarlo è stato portato in ospedale in codice rosso. L’Atac ha fatto sapere di aver interrotto la linea lungo la tratta Ottaviano e Battistini in entrambe le direzioni.

METRO ROMA, ECCO GLI ANNUNCI DELL’ATAC

Ecco cosa è stato pubblicato sui social ufficiali dell’azienda dei trasporti pubblici romani: “Metro A: fermate bus tratta Ottaviano->Battistini: Ottaviano: viale Giulio Cesare-Cipro: via Angelo Emo -Valle Aurelia: via Baldo degli Ubaldi/viale accesso stazione-Baldo degli Ubaldi: via Baldo degli Ubaldi/accesso stazione -Cornelia: circonvallazione Cornelia”. E ancora: “Metro A: fermate bus sostitutivo tratta Battistini->Ottaviano: -Battistini: via Battistini/stazione -Cornelia: via Boccea -Baldo degli Ubaldi: via Baldo degli Ubaldi/accesso stazione -Valle Aurelia: via Baldo degli Ubaldi/fronte stazione -Cipro: via Angelo Emo”.

In precedenza l’Atac aveva fatto sapere: “METRO A – Circolazione interrotta Ottaviano<->Battistini per soccorso a viaggiatore sui binari stazione Cipro. In corso di attivazione servizio bus sostitutivi. Seguono aggiornamenti”. La speranza è che possano giungere buone notizie dall’uomo che ha tentato il suicidio gettandosi sotto la metro.











