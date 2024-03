Mew e l’addio ad Amici 2024: “Non riuscivo più a mangiare, non avevo mai fame”/ “Dispiaciuta ma mi ero persa”

Mew a Verissimo: “Dispiaciuta per l’addio ad Amici 2024 ma stavo male, non riuscivo più a mangiare”

Nel talent di Canale5 Amici 2024 tra i candidati al Serale e, forse, addirittura alla vittoria c’era la giovane cantante Mew (Valentina Turchetto) che, però, nelle scorse settimane ha deciso di lasciare la sua scuola per dei problemi di salute, soffre di depressione. Oggi la giovane cantautrice è intervenuta a Verissimo per dire la sua e spiegare meglio e nel dettaglio che cosa l’è successo. Innanzitutto Mew su come sta adesso ha ammesso: “Come sto? Non so bene cosa rispondere ma sto abbastanza bene, mi sento meglio” e poi ancora: “Da quando sono uscita dalla scuola di Amici ha cercato di ritrovarmi e ci sto riuscendo piano piano ma non è stato un periodo facile sono ancora alla ricerca di me stessa”

Lasciare Amici per Mew è stato necessario, sentiva il bisogno di avere al suo fianco la famiglia, i suoi genitori e sua sorella e per questo non è pentita della sua scelta. Tuttavia allo stesso tempo è dispiaciuta nel non aver potuto continuare questo percorso: “Dispiaciuta? Si perché sapevo che impegnandomi avrei potuto fare belle cose però purtroppo succedono delle cose che ti bloccano ed ho dovuto ascoltare me stessa altrimenti non sarei più risalita.” E poi è scesa nel dettaglio: “Io ho già avuto in passato molto brutti. Nella scuola l’emozioni erano forti poi quando mi sono ambientata ho iniziato ad essere di nuovo triste sentivo che c’era qualcosa che non andava. Ho anche avuto parecchi problemi alimentari e li non avevo mai fame, non stavo vivendo un bel momento sia fisicamente che mentalmente.”

Amici 2024, Mew confessa: “Maria De Filippi è stata come una seconda mamma”

Durante la chiacchierata a Verissimo Mew ha parlato anche del ritorno in una puntata del pomeridiano di Amici 2024: “A rivedere tutti mi sono emozionata tantissimo. Quel posto è stato casa mia per un bel po’ ed è stata un’emozione indescrivibile rivedere Maria, i mie compagni e i miei professori” Ed a proposito di Maria De Filippi ha confessato che l’è stata molto vicina: “È stata una mamma per me le voglio tantissimo bene è incredibile, mi è sempre stata vicino, mi chiamava, mi chiedeva come stavo ho passato dei bei momenti con lei e spero di portarmeli sempre nel cuore”

Adesso Mew guarda avanti ma a Verissimo ha voluto mandare un messaggio: “È importante riconoscere di avere un problema. È importante anche parlarne, consultarsi con le persone ed essere seguita. Poi ci vuole anche un lavoro personale, devi pensarci tu a te stessa ma questo l’ho capito solo con il tempo purtroppo.”











