Mew si è tatuata il nome di Matthew dopo Amici 23/ “Mi ha già salvato la vita”

La cantante si tatua il nome del fidanzato dopo Amici 23

La storia tra Matthew e Mew prosegue dopo aver fatto innamorare milioni di italiani nel corso delle loro avventure nella Casetta. L’amore sbocciato tra i due ex allievi, che hanno salutato il programma ancora prima dell’inizio della fase serale, va avanti e nelle ultime ore la giovane e talentuosa artista si è resa protagonista di un gesto molto speciale nei confronti del fidanzato, tatuandosi il nome di Matthew sul braccio, per il quale in passato ha speso parole di vero amore.

Mew ha detto riferendosi al giovane compagno: “Mi ha salvato la vita proprio letteralmente, non è solo il mio ragazzo ma è anche il mio migliore amico, è una persona alla quale sarò riconoscente per sempre indipendentemente da come finirà poi la nostra storia d’amore” aveva detto di recente la cantante sui social rispondendo a chi puntava il dito dicendo che la storia sarebbe ben presto finirà. Intanto la risposta di Mew è arrivata direttamente dal tatuatore e sfoggiando la frase che ha fatto scattare l’entusiasmo dei fan della coppia venutasi a creare nella Casetta di Amici 23.

Mew, la verità sul suo addio ad Amici 23

Di recente la giovane cantante è tornata a parlare del suo abbandono al programma di Maria De Filippi, che ha ovviamente scatenato reazioni differenti e anche tante polemiche, vista la scelta così di getto di dire addio a un’occasione irripetibile nella vita. Mew ha motivato così la decisione, spiegando che alla base di tutto ci fossero dei reali motivi di salute che ne hanno impedito il proseguimento Io avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita ma, poi, ho capito che si può stare male e si può crollare ma è importante parlarne e bisogna farlo” ha raccontato ancora la cantante confermando la versione che era già circolata nei mesi scorsi.

Della sua battaglia con la depressione la ragazza aveva già parlato, ammettendo di aver vissuto dei momenti complessi: “E’ una patologia che si prende la fame e le energie, non volevo più mostrare niente a nessuno ma poi ho capito che si può stare male e crollare”.











