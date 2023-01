Mi casa es tu casa, Cristiano Malgioglio/ Diretta ultima puntata con Piero Chiambretti

Mi casa es tu casa, l’ultima puntata del programma di Malgioglio

Questa sera, mercoledì 4 gennaio, in prima serata su Rai 2 va in onda l’ultimo appuntamento con Mi casa es tu casa, il programma condotto da Cristiano Malgioglio. Ricordiamo che la trasmissione è l’ adattamento italiano del format spagnolo “Mi casa es la tuya” che a sua volta ha ispirato “A raccontare comincia tu”, l’ultimo programma di Raffaella Carrà. Gli ospiti delle puntate precedenti sono stati Heather Parisi, con Sam Ryder, i Gemelli di Guidonia, Jasmine; Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Rita Rusic, produttrice del celebre film “Il ciclone”; Ilona Staller con Serena Grandi e Gessica Notaro.

Protagonista dell’ultima puntata sarà Piero Chiambretti, con il quale Malgioglio ha condiviso alcuni dei più importanti momenti della sua carriera.

Piero Chiambretti ospite di Mi casa es tu casa

Piero Chiambretti, alla viglia del suo debutto su Canale 5 con il suo nuovo varietà “La Tv dei 10o e uno”, sarà protagonista di una lunga chiacchierata con Cristiano Malgioglio. Nel 2014 Malgioglio è stato al fianco del conduttore torinese in “Chiambretti Supermarket”, su Italia 1. Dal 2015 al 2016 è stato il direttore del “Grand Hotel Chiambretti” in onda su Canale 5. Infine, dal 2018 al 2020 è stato ospite fisso di “#CR4 – La Repubblica delle Donne” su Rete 4.

Chiamnretti ripercorrerà la sua carriera dagli esordi in una Tv privata piemontese fino al Festival di Sanremo nel 1997, con Mike Bongiorno e Valeria Marini come co-conduttori. Non mancheranno riferimenti alla sua sfera più privata, con il ricordo della madre Felicita, mancata due anni fa a causa del Covid. Come di consueto, non mancheranno sorprese architettate da personaggi famosi, amici di vecchia data del protagonista della puntata.

