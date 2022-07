Mi chiamo Francesco Totti/ Su Rai 1 il docufilm sullo storico capitano della Roma

Mi chiamo Francesco Totti, film di Rai 1 diretto da Alex Infascelli

Mi chiamo Francesco Totti impreziosisce il palinsesto di oggi, domenica 24 luglio, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Si tratta di un film distribuito da Vision Distribution e prodotto da “The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video”. La regia è di Alex Infascelli, nel corso della sua carriera ha curato i video di alcuni cantanti italiani come Paola Turci, Daniele Silvestri, Riccardo Cocciante.

Nel 2001 vince un David di Donatello e un Nastro d’Argento come migliore regista esordiente per Almost Blue. In questo documentario dedicato a Totti ha curato il montaggio e scritto la sceneggiatura con Vincenzo Scuccimarra, la fotografia è di Marco Graziaplena.

Mi chiamo Francesco Totti, la trama del film

Leggiamo la trama di Mi chiamo Francesco Totti. Francesco Totti è conosciuto non solo dai tifosi romanisti ma da chiunque in – Mi chiamo Francesco Totti – il calciatore vincitore di un Mondiale di calcio nel 2006 e numero 10 della Roma, ripercorre la sua vita davanti a uno specchio, tutto accade il giorno prima di mettere la parola fine alla sua carriera calcistica. Francesco Totti inizia il suo racconto con l’aspetto del calciatore del 2020 ma lo immaginiamo nel 2017.

Questa è solo una delle forzature che il regista si è concesso durante le riprese perché non ha voluto celebrare nel suo documentario il campione, ma l’uomo, ossia una persona semplice, che nel corso della sua carriera ha commesso molti errori, ma ha gioito anche dei tanti trionfi.

In questo documentario Totti si mette a nudo, ripercorre tutta la sua vita, da quando da bambino calciava il primo pallino a quando è entrato a far parte della Primavera Giovanile della Roma e poi il suo primo esordio in una partita importante e l’amore per Ilary. Vediamo Totti alle prese con un brutto incidente, felice e contento durante il giorno del suo matrimonio fino al momento dei goal, dei rigori sbagliati e delle litigate in campo. La storia finisce con la presenza di Luciano Spalletti che è stato l’ultimo allenatore del “Pupone”.

