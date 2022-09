Mi chiamo Sam/ Su Rai 1 il film di e con Sean Penn

Mi chiamo Sam, film di Rai 1 diretto da Jessie Nelson

Mi chiamo Sam arricchisce la seconda serata di Rai 1 oggi, giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 23:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2001 con la regia affidata a Jessie Nelson il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Kristine Johnson.

Le musiche della colonna sonora del film Mi chiamo Sam sono state composte da John Powell e il montaggio è stato firmato da Richard Chew mentre nel cast sono presenti tra gli altri Sean Penn, Michelle Pfeiffer, Dakota Fanning, Dianne Wiest, Loretta Devine e Richard Schiff.

Mi chiamo Sam, la trama del film

Leggiamo cosa dice la trama di Mi chiamo Sam. Sam è un uomo di circa 40 anni che si trova ad avere una vita abbastanza serena nelle vesti di lavoratori di una caffetteria anche se alle prese con una forma abbastanza rara di disabilità mentale che non gli permette di essere al pari con le altre persone in determinate circostanze. Infatti le sue capacità di elaborare e comprendere le cose sono paragonabili a quelle di un bambino di 7 anni. Nonostante questo, è riuscito a farsi una famiglia e avere una figlia che deve crescere da solo perché abbandonata dalla mamma. Fortunatamente al suo fianco ci sono tanti amici che li vogliono bene a partire dalla sua vicina di casa e questo gli ha permesso di donare alla figlia tutto l’amore necessario e le attenzioni per renderla felice.

La piccola cresce bene e molto presto ha delle capacità mentali che superano di molto quelle del padre ma questo è anche una forma di bullismo che si consuma nei suoi confronti in quanto spesso viene presa in giro dai propri compagni di scuola. Purtroppo Sam per via del suo stato mentale, commette degli errori che gli costeranno tantissimo: durante una festa di compleanno di bambini litiga con uno di questi causando una serie di incidenti e inoltre viene portato per sbaglio in una centrale di polizia per un presunto tentativo di adescamento di una squillo.

In maniera praticamente automatica vengono innescati i servizi sociali che tolgono la bambina all’uomo con la possibilità di poterla vedere soltanto due volte a settimana in quanto non in grado di poterla crescere. Tuttavia, l’uomo non si arrende e si affida a un avvocato di nome Rita che, dopo aver valutato la situazione, decide di difenderlo senza chiedere nulla in cambio. Questa sarà la l’occasione giusta per Rita di rivedere la sua vita sentimentale e lasciare finalmente un marito poco attento e per Sam di crescere e di diventare un padre molto più premuroso e attento nell’attività professionale. Tra l’altro farà la conoscenza di una donna che inizialmente diventa l’affidataria della bambina, ma poi sarà al suo fianco per creare una famiglia unica.

