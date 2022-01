MI STAI AMMAZZANDO, SUSANA/ Gael García Bernal mattatore di una commedia intelligente

Non è semplice trovare commedie romantiche interessanti, coinvolgenti e addirittura coinvolgenti. Nell’elenco non possiamo non citare Mi stai ammazzando, Susana (Me estás matando, Susana) di Roberto Sneider, film del 2016 con protagonisti Gael Garcia Bernal e Veronica Echegui. Presentato in anteprima mondiale al Festival internazionale del cinema di Guadalajara, è l’adattamento del romanzo del 1982 intitolato Ciudades Desiertas (Città deserte) di José Agustín.

SINOSSI – Eligio, un mediocre attore di telenovelas, conduce una vita senza pensieri di sorta dividendosi fra gli amici e labella moglie Susana fino a quando scopre che la giovane consorte se n`è andata senza lasciare spiegazioni Decide allora di fare delle indagini e scopre su internet che Susana si trova negli Stati Uniti, dove è stata ammessa ad un corso universitario per scrittori. Immediatamente Eligio vende l’auto, acquista un biglietto aereo e si mette in viaggio…

Vincitore del premio al miglior film al premio Ariel e al Pantalla de Cristal Film Festival, Mi stai ammazzando, Susana è una commedia intelligente, dominata dai toni romantici e sicuramente originale in un filone troppo spesso appesantito da pellicole fatte con lo stampino. L’identità maschile, l’amore moderno e molto altro: Sneider riflette con acume, senza annoiare e puntando sulla risata, mai sguaiata.

Mi stai ammazzando, Susana è un film dinamico, con tempi comici di alto livello e un’alchimia straordinaria tra i due protagonisti. Gael Garcia Bernal è uno dei migliori attori della sua generazione e forse non è un caso che sia stato proprio lui a fare il nome di Veronica Echegui, conosciuta tempo primo per uno spot, per il ruolo della protagonista femminile.

La sceneggiatura regge bene e sorprende con una serie di intrecci spumeggianti e la regia è di buona fattura. Mi stai ammazzando, Susana funziona nel suo complesso: un pacchetto ben organizzato e soddisfacente per ogni tipo di pubblico. Da non perdere.

Mi stai ammazzando, Susana di Roberto Sneider è disponibile in Dvd e on demand ed. CG/Fil Rouge Media





