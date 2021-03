Mia Bastianelli, figlia Angela Melillo/ “Il feto colpito da radiazioni, non sapevo..”

Angela Melillo, attuale naufraga dell’Isola dei famosi 2021, è diventata mamma di Mia, nata dal matrimonio con il ristoratore Ezio Bastianelli, nel 2008. Qualche anno fa, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, Angela Melillo ha ricordato i difficili momenti iniziali della sua gravidanza. Quando ancora non sapeva di essere incinta, infatti, la showgirl fu sottoposta a una terapia molto forte per combattere un’infezione alle vie urinarie: “Ho avuto una gravidanza molto particolare perché quando ho scoperto di essere incinta ero stata un mese in ospedale per un’infezione alle vie urinarie che non mi hanno curato bene ed è proseguita ai polmoni e, quindi, sono stata sottoposta a tac con liquido di contrasto, radiazioni, antibiotici”. Uscita dall’ospedale la Melillo ha scoperto di essere incinta, ma la gioia è stata subito accompagnata dal timore che antibiotici e cure avessero compromesso la salute della bambina che aspettava. Nonostante la preoccupazione, l’attrice ha deciso di portare a termine la gravidanza: “Siccome mancava pochissimo e la decisione spettava a me, io mi sono sentita che sarebbe andato tutto bene e che lei sarebbe stata femmina e il giorno che è nata… Non posso descrivere la gioia”. Il 30 maggio 2008 è nata Mia, che oggi ha 12 anni.

Lo scorso maggio in occasione del compleanno della figlia Mia, Angela Melillo ha scritto su Instagram una dolce dedica: “Sei venuta al mondo proprio oggi, il giorno migliore per me quando ti ho visto e allo stesso tempo quello che ha portato via la mia mamma. Non è un caso! Sei arrivata per farmi capire il dono della vita, l’amore che una figlia come te sa regalare ogni giorno e quel senso di gioia traboccante che solo chi ama può provare. Quando ti guardo negli occhi vedo me e vedo la nonna che li ha regalati a entrambe per ricordarci che sarà sempre accanto a noi”. Sempre nello studio di Caterina Balivo, la showgirl aveva parlato dei suoi genitori e del dispiacere che Mia non avesse conosciuto i suoi nonni: “Vengo da una famiglia molto unita, poi sono mancati improvvisamente, i nonni sono fondamentali, il fatto che non ci siano è un grande dolore per me. La mia famiglia era meravigliosa. Con loro non mi mancava nulla”.

