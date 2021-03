Angela Melillo vs Vera Gemma/ Primo scontro a l’Isola dei Famosi 2021? Intanto la Isoardi…

Angela Melillo naufraga a L’Isola dei Famosi 2021. La showgirl ha deciso di lanciarsi in una nuovo reality televisivo dopo il successo e la vittoria qualche anno fa a La Talpa. La soubrette dell’indimenticabile Bagaglino di Pier Francesco Pingitore si è fatta già notare durante la prima puntata del reality show condotto quest’anno da Ilary Blasi. Entrata nel gruppo dei Rafinados, la Melillo con i suoi compagni di squadra Elisa Isoardi, Drusilla Gucci, Akash, Roberto Ciufoli e il Visconte Ferdinando ha perso la prova leader squadra finendo così al televoto. I rafinados in Palapa hanno dovuto esprimere il proprio voto, ma a sorpresa anche il gruppo dei vincitori, i burinos hanno dovuto nominare gli avversari. Proprio durante le nomination abbiamo assistito al primo scontro a distanza tra la Melillo e Vera Gemma.

La figlia di Giuliano Gemma, infatti, ha nominato proprio la showgirl dicendo: “istintivamente non mi sta simpatica, ma sono pronta a ricredermi” – precisando che il suo desiderio è quello di circondarsi di persone che la facciano stare calma. Dallo studio Ilary Blasi allora le domanda: “ti fa agitare?” con Vera Gemma che replica: “agitare no, è una parola grossa. Mi irrita”. La Melillo, che in palata ascoltava la nomination, è rimasta stupita dalle sue parole rivelando: “mi stupisce visto che quando si vociferava della nostra partecipazione lei mi ha telefonato. Abbiamo chiacchierato e mi disse che non mi avrebbe mai nominata”. Gelo in studio tra gli opinionisti e non solo.

Angela Melillo: “Elisa Isoardi? Mi piace pensare che possa essere una buona amica”

Angela Melillo poco prima di salpare per l’Isola dei Famosi 2021 ha raccontato le emozioni della vigilia dalle pagine di Today rivelando anche alcune anticipazioni sui concorrenti naufraghi. “Mi farò un sacco di risate con Roberto Ciufoli, che conosco da anni” – ha detto la ballerina che si è poi soffermata su Elisa Isoardi: “ho incrociato il suo sguardo nei corridoi e, sotto la mascherina, c’era un sorriso sincero che sono riuscita a intravedere nonostante la protezione anti Covid. Non so se posso definirla spalla ma, sicuramente, mi piace pensare che possa essere una buona amica con cui relazionarmi e avere confronti costruttivi. Credo molto nel dialogo tra donne. Trovo che tra donne ci sia una maggiore capacità di aiutarsi e comprendersi”.

La showgirl è entusiasta di questa nuova avventura, ma non nasconde di avere qualche paura: “d L’Isola dei Famosi mi spaventa la notte e i suoi abitanti. E il fatto che non ci sia una farmacia dove acquistare della valeriana. Guardando il programma, ho sempre pensato che ci sia un ‘prima’ e un ‘dopo’ Isola e oggi, sono ansiosa di iniziare per scoprire il mio dopo”.



