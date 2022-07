Mia e il Leone Bianco/ Su Rai 1 il film con Daniah De Villiers

Mia e il Leone Bianco, film di Italia 1 diretto da Gilles De Maistre

Mia e il Leone Bianco va in onda oggi, lunedì 25 luglio, su Rai 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola di genere drammatico girata nel 2018 per la regia di Gilles De Maistre su una sceneggiatura di Prune De Maistre.

Nel cast del film Mia e il Leone Biancoci sono Daniah De Villiers nei panni di Mia; Mélanie Laurent in quelli di Alice; Langley Kirkwood nel ruolo di John; Ryan MacLennan in quelli di Mick e infine Lionel Newton interpreta la parte di Kevin. La musica è affidata invece ad Armand Amar.

Mia e il Leone Biancoci, si tratta di un film adatto soprattutto al pubblico dei più piccoli ma sicuramente gli adulti lo guarderanno con piacere con loro perché è in grado di risvegliare momenti dolci ed emotivi della nostra infanzia.

Mia e il Leone Bianco, la trama del film

Leggiamo la trama del film Mia e il Leone Bianco. Mia, una ragazzina di 11 anni, vive in Sudafrica con i genitori John e Alice e con il fratellino Mick. La famiglia gestisce un allevamento di leoni e la ragazza non immagina che nel passato del padre si nasconde un’ombra della quale non vuole parlare: un tempo l’uomo collaborava con i bracconieri in attività illegali, poi con la nascita dei figli ha deciso di crescerli seguendo altri principi, in particolare il rispetto della natura e degli esseri viventi.

Nonostante la cornice da favola, Mia si sente molto sola perché ha poche occasioni di socializzare ma le cose cambiano quando nasce Charlie, un cucciolo di leone bianco al quale la ragazza si affeziona moltissimo.

Per tre anni Mia e Charlie sono davvero inseparabili e la ragazzina è l’unica con la quale il leoncino riesce anche da adulto a frenare i suoi istinti selvaggi. John, però, è preoccupato che il leone, che ha ormai raggiunto una notevole stazza, possa fare del male a Mia o ad altri e così lo rinchiude in un recinto.

La ragazzina, accompagnata dal fratellino, infrange i divieti del padre e si reca nel recinto del leone. Un gesto inconsulto di Mick, però, fa spaventare Charlie che aggredisce e ferisce il bambino. John e Alice sono molto preoccupati e arrabbiati, intimano alla figlia di non avvicinarsi più al leone oppure in caso contrario saranno costretti a venderlo. La ragazza, però, non riesce a separarsi dall’amico, quindi infrange gli ordini del padre: quando John lo scopre, trasforma la sua minaccia in realtà e decide di vendere l’animale. Alla fine il leone bianco, ormai adulto, viene venduto ad un’agenzia che si occupa di safari di caccia, il quale lo utilizzerà per organizzare una caccia di lusso per i suoi clienti.

Quando Mia lo scopre, decide di intervenire e scappa con il leone. Il suo obiettivo è quello di raggiungere la riserva naturale di Timbavati, un luogo nel quale il leone potrà vivere in libertà e in pace, lontano da ogni pericolo. Sia il padre che gli acquirenti del leone, però, si mettono sulle loro tracce e Mia dovrà superare diversi ostacoli per riuscire a salvare l’amico Charlie, aiutata anche da alcuni amici.

