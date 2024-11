Mia è una storia vera? A chi si ispira il film con Edoardo Leo di Rai2

Questa sera Rai2 in prima serata a partire dalle 21.25 circa riproporrà il film con Edoardo Leo uscito nel 2023 Mia è una storia vera? Il film ruota attorno ad un amore tossico tra la 15enne Mia ed il ventenne Marco, che le stravolgerà in negativo la vita facendola sprofondare in un vero e proprio incubo. Il film parla di manipolazione, controllo, sottomissione, violenza psicologica e revenge porn e in un’intervista rilasciata a Vanity Fair il regista Ivano De Matteo ha rivelato a chi si ispira il film Mia, che vede nel cast anche Edoardo Leo Mia nei panni del papà di Mia.

Chi è Gigi D'Alessio: dall'addio ad Anna Tatangelo all'amore con Denise Esposito/ "Poche storie ma lunghe"

Ivano De Matteo ha spiegato che il soggetto del film è stato scritto insieme alla sua compagna, Valentina Ferlan, con l’intenzione di raccontare una realtà che riguarda molti giovani e le loro famiglie. La coppia ha due figli di 20 e 16 anni. “È un film scritto da genitori, più che da sceneggiatori. Ci hanno aiutato gli amici dei nostri figli, raccontandoci dinamiche sconosciute agli adulti” ha rivelato il regista aggiungendo che si è ispirato a esperienze concrete raccolte da osservazioni, dialoghi e testimonianze. Insomma Mia è una storia? Pur non essendo tratta da una determinata vicenda si ispira a tante vicende realmente accadute.

Endless Love anticipazioni turche, prossime puntate/ Kemal arrestato: ha ucciso Asu? Cos'è successo davvero

Mia film di Rai2, il regista Ivano Di Matteo: “Il fidanzato non è il classico cattivo”

Durante l’intervista al magazine, il regista Ivano Di Matteo si è sbilanciato maggiormente sulla trama di Mia film di Rai2 e soprattutto sulla figura del fidanzato manipolatore Marco che non è il classico cattivo: “Non lo abbiamo dipinto come un tossico o come un violento in senso fisico, l’unico schiaffo in tutto il film lo prende lui. Ciò che mette paura è la sudditanza psicologica. Mia è ancora una bambina che ha dentro una profonda fragilità, come tanti coetanei”. E subito dopo ha aggiunto che il film mette in risalto anche l’impotenza dei genitori di fronte a questi pericolosi meccanismi ed infine ha concluso: “Se penso a mia figlia, spero sempre che la trattino bene, perché se cade si fa malissimo”.