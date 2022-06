“Mia figlia picchiata da coetanee per un like sui social”/ Napoli “Trauma cranico e…”

Picchiata da un gruppo di coetanee per avere lasciato un like sui social a un ragazzo. Ha dell’incredibile ed è sconvolgente quanto è accaduto a una 14enne di Napoli, finita in ospedale con un trauma cranico, ferite e contusioni in tutto il corpo dopo essere stata letteralmente pestata in strada a Capodichino. Una vicenda denunciata dalla madre della ragazza sulle colonne del quotidiano “Il Mattino” e sulla quale stanno già indagando i carabinieri: “Mia figlia era uscita con un’amichetta per fare una passeggiata nel nostro quartiere, intorno alle 19.30 – ha spiegato la signora Cinzia –. Stava camminando lungo via Calata Capodichino, quando ha subìto un vero e proprio assalto ed è stata aggredita con violenza. L’hanno trascinata per i capelli e colpita con calci, pugni e schiaffi fino a procurarle un trauma alla testa e ferite in tutto il corpo. È stata accerchiata e picchiata da un gruppo di coetanee, ma l’aspetto più inquietante della vicenda è che si trattava di un’aggressione premeditata”.

Premeditata perché “tutti sapevano che questo gruppetto di ragazze aveva intenzione di aggredire mia figlia. C’erano state anche delle minacce nei suoi confronti. Non si è trattato di un episodio accaduto all’improvviso, ma di un vero e proprio piano, organizzato alcune settimane fa. Io e mio marito eravamo all’oscuro di tutto e nessuno si è preoccupato di avvisarci oppure di difendere mia figlia. A parte la violenza, ciò che mi ha sconvolto è aver scoperto che circolava questa voce da tempo e nessuno si è preoccupato per una ragazzina di 14 anni”. Che è stata picchiata per un like…

PICCHIATA PER UN LIKE: “CHI HA SBAGLIATO, PAGHI”

Infatti, come raccontato ancora a “Il Mattino” dalla mamma dell’adolescente, quest’ultima ha subìto il pestaggio “per aver fatto un complimento sui social nei confronti di un ragazzino, suo coetaneo. Praticamente è stata punita per aver messo un like. È chiaro che siamo di fronte ad un fatto inaccettabile e, in famiglia, siamo completamente sconvolti per l’accaduto. Mia figlia non esce quasi mai, è una ragazzina tranquilla, educata e studiosa che

non ci ha mai dato problemi di alcun tipo. È un episodio estremamente grave e ingiustificato, ma siamo altrettanto sconvolti per l’indifferenza e il silenzio di tutti”.

La 14enne picchiata per un like ha ricevuto una prognosi di 14 giorni, ma non è stata ricoverata e, ora, si trova a casa, dove si recano a trovarla alcune amiche. La madre ha concluso così: “Abbiamo denunciato l’accaduto perché vogliamo che chi ha aggredito mia figlia, si prenda le responsabilità e le conseguenze delle sue azioni. Chi ha sbagliato, paghi”.











