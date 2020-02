Mia Martini/ “Fammi sentire bella”: l’inedito e lo speciale su Rai3

Mia Martini rivive nello speciale televisivo “Mia Martini, fammi sentire bella” in onda giovedì 27 febbraio 2020 in prima serata su Rai3. Un ritratto inedito e speciale dell’artista di Bagnara Calabra scomparsa il 12 maggio del 1995. Sono trascorsi quasi 25 anni dalla morte di una delle interpreti più importanti della musica italiana ed internazionale, una voce unica e straordinaria che ancora oggi continua a far sognare ed emozionare milioni di persone nel mondo. “Fammi sentire bella” è un documentario dedicato alla vita dell’artista diretto da Giorgio Verdelli che, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato come è nata l’idea di realizzarlo: “conoscevo piuttosto bene Mia e sono venuto a sapere che esisteva un suo singolo inedito. Si intitola “Fammi sentire bella” e lo presenteremo in trasmissione. Da lì è nata l’idea di renderle questo omaggio”. Durante la messa in onda, infatti, i telespettatori potranno ascoltare anche il brano inedito “Fammi sentire bella” in uscita dalla mezzanotte di giovedì come anticipato da Caterina Caselli a Repubblica: “abbiamo aspettato a lungo per trovare il luogo e il momento giusto”.

Mia Martini, Fammi sentire bella: lo speciale su Rai3

La vita di Mia Martini torna protagonista in tv. Dopo il grandissimo successo del film per la tv dello scorso anno dal titolo “Io sono Mia” con protagonista Serena Rossi, la sorella di Loredana Bertè viene raccontata nello speciale documentario “Fammi sentire bella” trasmesso su Rai3. Un ritratto inedito e speciale dedicato ad una delle artisti di maggior successo della musica italiana, la cui vita verrà narrata dalla voce dell’attrice Sonia Bergamasco che a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato cosa l’ha spinta ad accettare questo ruolo: “mi sono entusiasmata quando ho visto tutto il materiale raccolto da Giorgio perché rappresenta un ritratto di Mia Martini completo, che la descrive perfettamente sia come artista sia come donna. E sono rimasta colpita dalla sua grande vitalità, dal coraggio e la forza di reagire anche nei momenti più bui”. A parlare di Mimì anche Caterina Caselli che dalle pagine di Repubblica ha detto: “ascoltarla è sempre un’emozione: potente quando canta, fragile e autoironica quando si racconta. Unica”. Non solo, la discografica nel raccontare e ricordare Mimì ha ripreso una sua frase sulla felicità: “è dormire otto ore a notte sempre nella tua casa, con la tua famiglia. Invece non dormo quasi mai, sono sempre in macchina, sto andando in un paese qualunque: devo essere sempre brava, sempre in forma, sempre bella per quanto mi è possibile. Non ho amici”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA