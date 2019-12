Mia Martini/ Il “giallo” del suicidio: per un fibroma all’utero o per la sfortuna?

Il nome di Mia Martini rimarrà per sempre nella storia della musica italiana, un talento che ancora oggi provoca dei brividi in chi ascolta la sua musica. A 24 anni dalla sua scomparsa, continuano ad essere tantissimi gli omaggi dedicati alla famosa cantante, fra concerti e singoli. Fra gli ultimi tributi troviamo quello di Aida Cooper, amica storica di Mimì che ha scelto di realizzare “Spaccami il cuore“, presente nel suo ultimo album Kintsugi, in cui sono presenti nove brani scelti dal vasto repertorio della Martini. “Mimì non è morta. È viva, è più viva che mai! Io la sento dentro di me, è sempre con me ogni giorno“, ha detto di recente a “Live – Non è la d’Urso” la più famosa delle sorelle, Loredana Bertè. Oggi, sabato 7 dicembre 2019, sarà ospite di “Verissimo” per ripercorrere la sua vita e carriera e il ricordo non potrà che volare ancora una volta fino a Mimì e a quell’ultima lite prima del tragico evento. Un attrito dovuto alla determinazione di Loredana di non avere un cellulare, rendendo impossibile contattarla all’istante. “Murolo mi chiamò, era il periodo in cui stavano cantando ‘Cu’mme’. Mi disse che Mimì era arrabbiata con me perché non avevo un telefonino ed era impossibile trovarmi. Fu uno degli ultimi screzi avuti con lei. Me ne pento amaramente di non aver comprato un telefonino, perché se lo avessi avuto forse sarebbe ancora viva“, ha detto la cantante. “Aveva dei grandi progetti. Non ho la minima idea di cosa sia successo. Aveva troppo amore per la vita, lei impazziva, ogni giorno ne inventava una nuova, ogni giorno per lei era un giorno di musica, un momento magico“, ha aggiunto escludendo che Mia Martini abbia voluto suicidarsi.

Mia Martini: un suicidio inspiegabile che lascia tante domande

La morte di Mia Martini rappresenta ancora oggi un punto interrogativo e non solo per Loredana Bertè, che continua a pensare alla sorella ogni volta che si ritrova a salire su un palcoscenico. L’artista scomparsa nel maggio del ’95 a soli 47 anni si è suicidata oppure no? Una domanda che finora è rimasta senza risposta e che divide pubblico e famiglia su diversi fronti. Secondo la Procura, ricorda Sky Tg24, il corpo di Mia si trova riverso a terra all’interno della propria abitazione quando viene ritrovata priva di vita. Il braccio teso verso il telefono e le cuffie del mangianastri ancora nelle orecchie. L’autopsia rivelerà la presenza di sostanze stupefacenti, anche se negli anni successivi le sorelle Bertè smentiranno questo dettaglio. Il giallo diventerà più intenso quando emergeranno altre ipotesi: il suicidio per via di un fibroma all’utero, che stava curando negli ultimi tempi, e le malelingue sul fatto che portasse sfortuna, che l’avrebbero spinta a togliersi la vita. “Da allora non è cambiato nulla. Vedo ancora gli artisti fare scongiuri, praticare rituali scaramantici“, ha detto la Bertè a Vanity Fair, “riempirsi le tasche di cornetti prima di un’esibizione. Non io: sul palco vado allo sbaraglio“. Loredana ha tanti rimpianti riguardo a quell’ultimo giorno di vita di Mimì: “Oggi le chiederei scusa. Avrei dovuto starle più vicina“, dice al settimanale Chi. “Se la mia vita è stata più regolare di quella di mia sorella? È sbagliato, è sbagliata l’immagine che arriva di me. Tutti mi definiscono ‘la grande interprete’ […] ma nessuno si è mai chiesto: quella canzone sarà adatta alla Martini? Io sono innamorata della musica etnica e invece mi toccano cose orrende, masturbazioni mentali o virtuosismi vocali. Una noia mortale. Ha ragione Francesco De Gregori quando dice che nessuno ti vuole e nessuno ti vede per quello che sei“, ha detto invece Mimì nell’ultima intervista rilasciata alcuni mesi prima della sua morte e pubblicata da Il Corriere della Sera solo quattro anni fa.

