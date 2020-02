“Mia Martini porta sfortuna”/ L’infamante diceria che accompagnò Mimì: come nacque…

“Mia Martini porta sfortuna”: nella serata in cui Rai 3 celebra, a quasi 25 anni dalla scomparsa, la figura indimenticata dell’artista originaria di Bagnara Calabra, non si può non dimenticare l’infamante diceria che circolò per anni attorno al suo nome e che non terminò certo dopo la sua morte. Una accusa che, come ricordato dalla sorella Loredana Bertè ma anche da chi l’ha conosciuta bene, ferì profondamente Mimì che però solamente in poche occasioni pubbliche sbottò replicando a muso duro a quelle storie che, pur se non ancora in epoca di social network, circolavano sul suo conto per pura e semplice cattiveria. Ma come è nata questa diceria secondo cui la Martini portava jella e che quindi da alcuni andava evitata (come poi effettivamente accadde se si pensa a mancati inviti e interviste di cui fu “vittima”)? Tutto nacque, secondo la Bertè, da un incidente che l’aveva coinvolta nel 1971 mentre tornava da una tournée e in cui persero la vita due passeggeri: ovviamente da una circostanza tragica qualcuno volle far nascere questa vergognosa storiella che -e questo è il punto più grave- nell’Italia degli Anni Ottanta qualcuno arrivò persino a credere tanto che da lì in poi qualunque fatto negativo avvenisse nello showbiz nostrano si tendeva a darne la colpa a Mimì.

“MIA MARTINI PORTA JELLA”: COME NACQUE L’INFAMIA CHE LA ISOLO’ PER ANNI…

L’aspetto più sconfortante di questa vicenda di cui, per fortuna e per rispetto della memoria della cantautrice scomparsa nel 1995, non si parla più è che anche molte persone del mondo dello spettacolo presero sul serio la maldicenza che Mi Martini portasse sfiga: tutta colpa di quell’incidente a inizio Anni Settanta con la sua band in cui si era deciso di viaggiare di notte per ottimizzare i costi e che portò l’impresario Fausto Padeddu, conosciuto come ‘Ciccio Piper’, a mettere in giro certe voci. “L’ambiente della musica è falso e scaramantico” ha spiegato una volta la Bertè nella sua autobiografica motivando l’ondata di ignoranza che nacque contro Mimì: inoltre fino alla morte l’artista lottò contro questo marchio infamante che peraltro avvelenò i suoi ultimi anni di vita. In una intervista la Martini denunciò pubblicamente, ma inascoltata, questa situazione venutasi a creare: “Dovevo partecipare a Saint Vincent ma Gianni Ravera non mi volle mentre un’altra volta dovevo realizzare uno speciale tv per la Rai ma alla fine mi fu negato, senza dimenticare quando un programmatore radiofonico si permise di dire ai miei discografici che era molto meglio se stavo alla larga dalla sua troupe perché portavo jella” raccontava Mia che però spiegava pure di aver oramai smesso di odiare questa gente. Poi, dopo uno iato di quattro anni dal mondo della musica, emarginata dall’industria discografica, Mimì tornò e con “Almeno tu nell’universo” presentata Sanremo nel 1989 (grazie anche a Renato Zero) divenne immortale e l’abbraccio del pubblico dell’Ariston la ricompensò, anche se solo in parte, di tutte quelle sofferenze.

