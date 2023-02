Mia Martini, sorella Bertè: com’è morta?/ I dubbi e i sospetti choc di Loredana

Mia Martini, com’è morta la sorella di Loredana Berté? I misteri che ruotano attorno alla sua prematura scomparsa

Sono passati quasi trent’anni dalla morte di Mia Martini, sorella di Loredana Bertè, scomparsa il 12 maggio del 1995, ufficialmente in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Ci sono tuttavia ancora molti dubbi sulle dinamiche esatte che hanno portato alla morte della sorella di Loredana Bertè, rinvenuta nel letto della sua casa, a Cardano al Campo, vicino a Busto Arsizio in provincia di Varese, senza vita. Solo in base a degli accertamenti ci si accorse che l’artista fosse in realtà morta da un paio di giorni, senza che nessuno se ne accorgesse.

Come dicevamo sulle cause reali della morte di Mia Martini non si è mai fatta chiarezza. Sono tante le ipotesi relative alla sua scomparsa, a cominciare da quella che l’artista quarantottenne avesse fatto abuso di sostanze stupefacenti, tesi ovviamente smentita con fermezza da tutto la famiglia di Mia Martini. Secondo i suoi cari, inoltre, la cantante non si sarebbe mai suicidata. Cosa sarebbe accaduto quindi? Qualcuno all’epoca ipotizzò una malattia congenita dell’artista, ma anche tale opzione non è mai stata presa seriamente in considerazione.

Com’è morta Mia Martini? I dubbi e i sospetti della sorella Loredana Bertè

Quel che è sicuro è che Mia Martini è stata ritrovata senza vita ancora con le cuffiette addosso mentre ascoltava il brano Luna Rossa, in vista del suo nuovo progetto, con la presenza sul palco del Festival di Napoli diretto dall’indimenticabile Mike Bongiorno. Non molto tempo fa Loredana Bertè ha posto attenzione sul ruolo del padre nella vita tormentata di Mia Martini. E infatti, in numerose interviste, lo ha accusato di essere stato violento sia con la moglie che con le figlie durante l’infanzia.

Accuse pesantissime, confermate anche dalla sorella Leda, mentre la sorella Olivia ha sicuramente ridimensionato il tiro. Loredana Berte ha inoltre sostenuto che la salma della sorella fosse stata cremata con eccessiva fretta dopo la sua morte, alimentando ombre e sospetti su un caso che ancora oggi fa discutere parecchio.











