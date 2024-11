Mia, diretto da Ivano De Matteo

Venerdì 22 novembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il film drammatico del 2023 dal titolo Mia. La pellicola è una produzione italiana ed è diretta dall’attore e regista Ivano De Matteo, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Er Puma in Romanzo criminale – La serie (2008-2010).

Il cast principale è composto da: Edoardo Leo, attore italiano diventato famoso per il ruolo di Marcello nella serie tv di successo Rai Un medico in famiglia; Greta Gasbarri, giovane attrice che ha esordito sul grande schermo proprio con il personaggio di Mia; infine Milena Mancini, volto di numerose serie tv di successo, come R.I.S. – Delitti imperfetti, Ho sposato uno sbirro e Provaci ancora prof 3.

Nel cast anche Riccardo Mandolini, Alessia Manicastri, Giorgia Faraoni, Samuel Christian Franzese, Giorgio Montanini, Melinda De Matteo e Vinicio Marchioni.

La trama del film Mia: il dramma dello stupro e del revenge porn

Mia è ambientato nel quartiere Ostiense di Roma. Qui vive una famiglia come tante altre composta dal papà Sergio (Edoardo Leo), che lavora come conducente di ambulanze, sua moglie Valeria (Milena Mancini) e la loro figlia Mia (Greta Gasbarri).

Un giorno Mia, una ragazza di 15 anni molto bella e intelligente, incontra Marco (Riccardo Mandolini), un ragazzo di 20 anni che perde la testa per lei e inizia a corteggiarla con insistenza.

Quello che in un primo momento sembra l’inizio di una storia d’amore come tante altre, si rivela man mano un incubo, infatti Marco è un abile manipolatore ed inizia a tenere sotto controllo la vita della fidanzatina sotto ogni punto di vista, allontanandola dalle sue amicizie e dalle sue passioni, imponendole perfino come vestirsi.

La situazione raggiunge un punto di rottura quando il ragazzo convince Mia a festeggiare il suo compleanno da sola con lui, portandola così nella casa al mare dei suoi genitori e, dopo averla fatta ubriacare, la violenta.

Nel frattempo i genitori della ragazza sono disperati poiché non riescono da tempo a mettersi in contatto con lei e decidono di rivolgersi alla polizia per riuscire a ritrovarla, ma ricevono una telefonata proprio da Mia che era stata abbandonata da Marco presso una stazione di servizio.

Finalmente la ragazza apre gli occhi e, con l’aiuto del suo amato padre, tronca qualunque rapporto con Marco, ma quest’ultimo non è disposto ad essere messo da parte e, per vendicarsi, inizia a condividere sul web delle foto intime della ragazza, rubate proprio durante la notte dello stupro.

Mia è completamente distrutta e compie un gesto disperato, così suo padre Sergio decide di vendicarsi una volta per tutte.