Hassani Shapi è morto: attore volto delle fiction tv italiane/ Edoardo Leo ne dà notizia: “Sono sconvolto”

È morto Hassani Shapi, attore di origine keniota volto noto del cinema italiano ma anche britannico e statunitense, dove aveva recitato in “Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma” nel ruolo di Maestro Hedi Eeth Koth. A dare la triste notizia è stato il suo collega Edoardo Leo: i due hanno recitato insieme nella serie tv “Il clandestino”, andata in onda solo pochi mesi fa. Tanti i ruoli interpretati da Hassani, che ha legato il suo volto alla tv italiana recitando anche ne “L’isola di Pietro”, “Benvenuti a Tavola 2”, “Lezioni di Cioccolato”, “Femmine contro maschi” e molte altre fiction ancora.

Il suo ultimo successo è stato proprio quello ne “Il clandestino”, dove interpretava Palitha, un meccanico che diventa detective accanto al personaggio interpretato da Edoardo Leo, con il quale aveva stretto una bella amicizia. Proprio l’attore ha dato notizia della sua scomparsa per primo, quasi in punta di piedi, attraverso i social: “Hassani Shapi è scomparso. La notizia della sua morte, arrivata dal Kenya con molti giorni di ritardo, mi ha sconvolto. E ancora non riesco a realizzarlo”.

Hassani Shapi è morto, i messaggi di cordoglio del mondo dello spettacolo

Nel messaggio di addio all’amico e collega Hassani Shapi che è morto, Edoardo Leo ne parla come “un uomo adorabile, gentile, discreto e dal sorriso contagioso. Un attore sorprendente che è stato il vero mattatore della serie (Il clandestino, ndr)”. L’attore, con sgomento e dolore, spiega di averne ricevuto notizia giorni dopo la sua morte e aggiunge: “Avrei evitato ma quando leggo che ci aspettate insieme nella seconda stagione mi sento stupido a stare zitto”.

Sotto il post di Edoardo Leo, tanti colleghi si dicono sconvolti. Tra questi Luca Argentero, Stefano Fresi o Anna Foglietta, che scrive: “Ma che notizia terribile.. quanto mi dispiace”. Tra i commenti, poi, anche quelli di Lino Guanciale e Simona Ventura, oltre che migliaia dei fan, sconvolti e attoniti dopo la notizia che proprio non si aspettavano. Come spiegato da Edoardo Leo, Hassani Shapi sarebbe morto in Kenya ma non è chiaro come e quando: l’attore ha infatti spiegato che la notizia gli è giunta con vari giorni di ritardo.

