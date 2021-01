Mia Settembre/ Anticipazioni puntata oggi 18 gennaio: Domenico ha mentito?

Mia Settembre, anticipazioni puntata oggi, 18 gennaio

Serena Rossi ci ha raccontato i primi attimi e i cambiamenti nella vita di Mina Settembre nella prima puntata andata in onda ieri sera su Rai1 e oggi, 18 gennaio, si prepara a tornare con due nuovi episodi e altrettanti casi da risolvere. La sua vita è cambiata di tutto e per tutto a cominciare dal suo lavoro e finendo alla sua vita privata visto che da poco si è separata con il marito Claudio reo di averla tradita. Appena scoperto il tradimento ai suoi danni con la showgirl locale Susy Rastelli, la bella Mina Settembre ha deciso di chiudere con lui andando via di casa e rintanandosi in quella di sua mamma, non la tipica mamma del Sud asfissiante e coccolona, anzi. È quasi Natale quando la incontriamo e la sua vita passa vivaccando sul divano della sua migliore amica Titti prima di trasferirsi dalla madre. Mina non si può permettere un appuntamento visto che lavora come assistente sociale in un consultorio e quindi è costretta ad accettare anche questo compromesso, vivere con la madre nonostante i rapporti non siano distesi per via della recente morte del padre Vittorio.

Domenico ha mentito? Il ginecologo ha nascosto una fidanzata e adesso..

L’unico raggio di sole nella vita di Mina Settembre sembra essere il nuovo ginecologo del consultorio, Domenico (interpretato da Giuseppe Zeno) con il quale, alla fine della prima puntata di ieri, c’è stato addirittura un bacio. Mina si reca spesso da lui per avere un aiuto a risolvere i suoi casi e, in realtà, ha fatto lo stesso con il marito Claudio, importante magistrato pronto a tutto per riconquistarla. Lo stesso succederà nella seconda puntata di questa sera quando ci sarà l’occasione di lavorare fianco a fianco di nuovo per un caso. In realtà l’occasione si riavvicinarsi ci sarà quando Domenico deluderà Mina facendo venire a galla un grosso segreto, ovvero una bella fidanzata.

La trama dei due episodi di oggi di Mina Settembre

Negli episodi di questa sera di Mina Settembre, al via alle 21.20 circa su Rai1, la protagonista dovrà fare i conti con questa verità che la spingerà ad allontanarsi da lui nonostante le promesse di poter rimediare a tutto lasciando la fidanzata per stare con lei. In preda alla confusione e con Claudio pronto a farsi perdonare, Mina Settembre dovrà occuparsi dei suoi casi camminando in bilico tra vita privata e lavoro senza dimenticare il giallo legato a suo padre e alla misteriosa foto che ha visto nel suo studio e che di colpo sembra essere sparita nel nulla. Forse è questo che ha cambiato la mamma dopo la morte del marito? Il padre nascondeva qualcosa come tutti gli uomini, magari proprio un’altra donna?



© RIPRODUZIONE RISERVATA