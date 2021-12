Micaela, Manuela e Marta Boldi, le figlie di Massimo/ Chi sono e il loro rapporto

Massimo Boldi è stato sposato con Maria Teresa Selo, detta Marisa, dal 1973 al 2004, anno della scomparsa di lei a causa di un tumore. Nel corso della loro unione sono nate tre figlie, che i due hanno deciso di chiamare con la loro stessa iniziale, Micaela, Manuela e Marta.

Le tre ragazze hanno sofferto tantissimo per la scomparsa prematura della mamma, evento che ha segnato anche lo stesso attore, che la considerava il grande amore della sua vita. Non a caso, la star dei cinepanettoni pensa che la sua consorte fosse “il bottone che teneva unita la famiglia”. Grazie a loro l’artista lombardo è anche diventato nonno.

Micaela Boldi è la maggiore delle tre figlie dell’attore, nata nel 1974, un anno dopo le nozze dei genitori. E’ una coordinatrice di stampa, ma tiene in modo particolare a tenere la sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori, nonostante sia apparsa in alcune occasioni in Tv al fianco del suo celebre papà. Lei è diventata mamma nel 2002 di Massimo Federico.

Manuela Boldi è nata nel 1981 e ha ereditato dal papà la passione per il mondo dello spettacolo e per il cinema. A differenza delle sue sorelle, lei non disdegna l’idea di comparire sul piccolo schermo se ne ha la possibilità. Nel suo curriculum c’è anche una partecipazione a “L’Isola dei Famosi” come concorrente. Anche lei è sposata e mamma di due figli, Vittoria Marisa e Leonardo. I due bambini sono venuti alla luce rispettivamente nel 2016 e nel 2019.

Marta Boldi è la più piccola delle tre, nata nel 1990 ed è al momento la più riservata. Fino ad ora si è dedicata con profitto allo studio, ottenendo con profitto una laurea in International School Writing all’Università Cattolica di Milano. L’artista aveva festeggiato quell’evento con grande orgoglio pubblicando uno scatto sul suo profilo social.

Tutte loro sono legatissime all’attore e lo hanno sempre sostenuto nei momenti difficili che ha vissuto in questi anni.



