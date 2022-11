Micaela Ramazzotti: la lotta all’anoressia e il matrimonio con Paolo Virzì/ “A 17 anni ho avuto problemi…”

Micaela Ramazzotti e il problema dell’anoressia: “A 17 anni ho avuto…”

Micaela Ramazzotti ha sofferto di anoressia. L’attrice intervistata dal Settimanale Oggi non aveva fatto mistero di aver sofferto di problemi alimentari durante l’adolescenza : “A 17 anni ho avuto anch’io qualche problema con il cibo, ma ho fatto pace con il mio corpo. Volevo essere un grissino”. Mentre adesso ha dichiarato di aver fatto pace col suo corpo e con il cibo: “Mangio olio, pasta, pesce, un po’ di carne, verdure. Non pilucco solo tristi insalatine. Altrimenti dove troverei l’energia per essere diva e mamma?” . L’attrice si era dichiarata tempo fa favorevole all’introduzione in Francia del reato di apologia di anoressia.

Una proposta che potrebbe essere di buon esempio per altri Paesi: “È scandaloso che possano sfilare solo ragazze di taglia 36-38” ha aggiunto lei che da ragazzina “voleva essere un grissino” e che ora, da donna adulta, moglie e madre afferma con assoluta certezza: “Le donne troppo magre non sono sexy”. Micaela Ramazzotti non teme di invecchiare: ha solo 36 anni. Più avanti, si farà un ritocchino? “Ah, no, no, no. Assolutamente. Anche adesso, quando recito o poso per i servizi fotografici, vorrei vedere la mia faccia vera, le mie occhiaie. Se inizi a pomparti il viso, con gli anni non scoprirai neppure il tuo volto cambiare”, ha dichiarato.

Micaela Ramazzotti e il matrimonio con Paolo Virzì

Micaela Ramazzotti è sposata con il regista Paolo Virzì. L’amore scoppiò durante le riprese del film Tutta la vita davanti. L’attrice aveva raccontato che all’inizio le era passata la voglia di presentarsi a fare il provino pensando di non avere possibilità: “Non volevo andarci. Arrivai con enormi occhiali neri perché avevo pianto e lui se ne accorse. Mi dicevo: “Ma figurati se Virzì mi prende: ha scelto donne come la Bellucci e la Ferilli, bellissime, con davanzali rinascimentali, che ci vado a fare? Manco mi vedrà”. Invece arrivai, mi fecero il provino e poi di avvicinò lui e mi diede in mano il copione: “Sonia sei tu”, disse. Mi venne un colpo, nessuno mi aveva scelto così, sulla fiducia”. Durante le riprese del film i due si innamorarono e da quel momento non si sono mai lasciati, dando vita ad una famiglia bellissima, con due bambini: “Paolo è un uomo meraviglioso, un grande padre per i nostri due figli. È la fortuna della mia vita. Paolo è figlio di un carabiniere ed è rimasto orfano presto, ha un forte senso di responsabilità verso la famiglia. Accanto a lui mi sento una donna amata”.

Nel 2018 hanno iniziato a girare voci e gossip su un loro probabile allontanamento e le chiacchiere parlavano del fatto che i due non vivessero più insieme e che ci fosse problemi nel loro matrimonio. Diversi amici e colleghi della coppia lo hanno confermato e pare che ad un certo punto Virzì si fosse presentato in lacrime sotto casa di Micaela per tentare una riconciliazione. In realtà Micaela Ramazzotti ha ammesso la crisi con Paolo Virzì ma accusando i giornali di aver esagerato tanto che i due sono finalmente tornati insieme e vanno d’amore e d’accordo. La famiglia si è riconciliata anche se i motivi dell’allontanamento sono rimasti misteriosi.











