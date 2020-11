Michael B. Jordan, l’uomo più sexy del mondo/ Chi è: l’impegno nel Black Lives Matter

Si chiama Michael B. Jordan ed oggi non si fa altro che parlare di lui per un motivo molto chiaro: è considerato l’uomo più sexy del mondo secondo la rivista People. Un riconoscimento che arriva dopo Idris Elba e John Legend e che è dovuto a tutta una serie di motivazioni che vanno ben oltre il fascino e la bellezza innegabili. A renderlo l’uomo più sexy del mondo anche la sua estrema gentilezza, l’impegno nel promuovere una maggiore inclusività e diversità a Hollywood nonché per la sua personale battaglia nel movimento Black Lives Matter. Non è un caso se nel corso delle ultime elezioni presidenziali negli Usa si è schierato apertamente dalla parte di Joe Biden. Michael B. Jordan, come riferisce Fatto Quotidiano nel fornire ulteriori dettagli sul suo conto, ha 33 anni, fisico scolpito ed è diventato celebre per aver interpretato il cattivo di Black Panther. Successivamente ha indossato i panni del giovane Adonis in Creed facendosi spazio tra gli attori più richiesti del momento.

MICHAEL B. JORDAN, È L’UOMO PIÙ SEXY DEL MONDO

Nato in California, Michael B. Jordan è poi cresciuto nel New Jersey. La sua carriera come attore ha preso il via nel 1999 con la serie tv I Soprano prima del grande salto a Hollywood. Ovviamente la notizia del “premio” che gli è stato attribuito dalla rivista People ha rappresentato per lui motivo di grande orgoglio: “Sono elettrizzato per questo premio, è un grande onore e le donne della mia famiglia ne andranno orgogliosissime”, ha commentato”. Sul piano sentimentale le ultime notizie sembrano darlo per single: una buona notizia per le numerose fan che avranno oggi modo di apprezzare ulteriormente le sue ‘grazie’. “Vorrei qualcuno che mi aiuti a crescere. Ho una lista di valori, ecco perché sono ancora single”, ha raccontato a People che gli ha anche dedicato la copertina. L’attore ha anche spiegato quale potrebbe essere il prototipo di donna che potrebbe conquistarlo: dovrebbe avere senso dell’umorismo ed essere comprensiva: “Avere una famiglia è importante”, ha aggiunto, anche se per il momento continua a vivere con i suoi genitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael B. Jordan (@michaelbjordan)





