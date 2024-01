Michael Bolton, come sta dopo l’operazione per il tumore al cervello/ “Dovrò prendermi una pausa…”

Michael Bolton, la scioccante rivelazione ai fan: “L’ho scoperto poco prima delle vacanze…”

Gli appassionati di musica, e non solo, sono attualmente in apprensione per le condizioni di salute di un maestro indiscusso: Michael Bolton. Il 70enne – come riporta Adnkronos – ha di recente rivelato sui social di aver ricevuto una diagnosi di tumore al cervello. La star del pop statunitense ha spiegato di essersi già sottoposta ad un intervento chirurgico e attualmente sarebbe nel pieno della convalescenza.

Britney Spears: via da Instagram, dopo l'addio alla musica/ É giallo sul ritiro dalle scene: fan preoccupati!

“Voglio iniziare augurando a tutti un felice anno nuovo! Voglio anche condividere che il 2023 ha finito per presentarmi delle sfide davvero inaspettate; poco prima delle vacanze si è scoperto che avevo un tumore al cervello…”. Inizia così il post pubblicato sui social da Michael Bolton – riportato dal portale – che ha poi spiegato: “Richiedeva un intervento chirurgico immediato; grazie alla mia incredibile squadra medica l’operazione è stata un successo”.

Linus: esplode la guerra con Claudio e Jodi Cecchetto/ "L'attacco? Nasce dalla frustrazione e..."

Michael Bolton, l’operazione per il tumore al cervello e il prosieguo del tour: “E’ difficile per me…”

Michael Bolton, nel prosieguo del toccante post pubblicato sui social dove annuncia di aver scoperto la presenza di un tumore al cervello, ha voluto anche rassicurare i tanti fan in apprensione. “Ora mi sto riprendendo a casa e circondato dall’enorme amore e sostegno della mia famiglia. Per i prossimi due mesi dedicherò tempo ed energia al mio recupero, il che significa che dovrò prendermi una pausa temporanea dal tour”.

Michael Bolton sarà dunque fermo ai box; come giusto che sia, la priorità adesso è quella di riprendersi al meglio dopo la delicata operazione dovuta al tumore al cervello. Il tour della star del pop statunitense può dunque aspettare: “E’ sempre la cosa più difficile per me deludere i miei fan o posticipare uno spettacolo, ma non ho dubbi che sto lavorando duramente per accelerare il mio recupero e tornare presto ad esibirmi”. Come riporta Adnkronos, il cantante ha poi concluso: “… Sappiate che i vostri messaggi positivi li tengo nel cuore, e appena possibile vi aggiornerò. Tanto amore, sempre”.

Alberto Salerno chi è il paroliere e marito di Mara Maionchi/ "Non mi riconosco nella musica attuale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA