Michael Caine si ritira dal mondo dal cinema/ “Dopo The Great Escaper sono in pensione”

Michael Caine ha annunciato il ritiro dalle scene. Il fenomenale attore novantenne originario di Londra, attualmente nelle sale cinematografiche con The Great Escaper, ha confermato di essere in pensione. Parlando con Today, programma radiofonico di BBC Radio 4, ha detto: “Continuo a dire che andrò in pensione. Beh, adesso lo sono”. E ancora: “Ho pensato, ho lavorato in un un film in cui ho interpretato il ruolo principale e ho ricevuto recensioni incredibili… Cosa potrò fare di più?”. In The Great Escaper Sir Michael Caine interpreta Bernie Jordan, veterano della seconda guerra mondiale realmente esistito, che nel 2014 scappò da una casa di cura per le celebrazioni dell’anniversario del D-Day in Francia.

Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023: la reazione di Greta Rossetti/ "Avete diritto di sapere…"

Secondo quanto scrive il Guardian, Sir Michael offre “una performance burbera e straziante”, mentre Radio Times ha aggiunto che “interpreta il suo ruolo con completa dignità”. Una scelta, quella di andare in pensione, anche motivata dal fatto che con grande probabilità, alla luce della sua età avanzata, Michael Caine riceverà meno parti importanti. “Le uniche parti che potrei ottenere adesso sono uomini di 90 anni. O forse 85”, ha scherzato con la presentatrice Martha Kearney.

Heidi Baci, "doppia" gaffe al Grande Fratello 2023/ "Ho usato il telefono mentre guidavo…"

MICHAEL CAINE ANNUNCIA IL RITIRO: “NEI FILM NON CI SARANNO 90ENNE PROTAGONISTI”

“Non saranno i protagonisti. Non ci sono uomini protagonisti a 90 anni, ci saranno ragazzi e ragazze giovani e belli. Quindi ho pensato, potrei anche ritirarmi”. La star londinese ha svelato di aver rifiutato per ben tre volte il ruolo in The Great Escaper, prima di dire di sì, in quanto si considerava già in pensione.

Caine ha svelato di aver ricevuto anche un copione per un altro film dopo The Great Escaper, ma di averlo rifiutato: “Mi è stata inviata una sceneggiatura, l’ho guardata e poi ho fatto qualcosa che non avevo mai fatto prima. Ho contato quante pagine aveva il mio copione, rispetto al numero di pagine della sceneggiatura. Ed erano 15 pagine di dialogo in una sceneggiatura di 99 pagine. Era una piccola parte, non la farò ho pensato. Quindi mi sono ritirato”.

Pierina Paganelli uccisa a Rimini, il cerchio si stringe?/ Spunta un audio della sera dell'omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA