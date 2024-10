Iago Garcìa nomina Michael Castorino e svela il suo sfogo ‘contro’ il Grande Fratello 2024

Iago Garcià si sta facendo apprezzare dal pubblico del Grande Fratello 2024 soprattutto perché non ha peli sulla lingua ed è sempre pronto a lanciare critiche senza nascondersi dietro finti buonismi. Lo ha dimostrato anche nel corso delle nomination della sesta diretta del reality, quando il suo voto è andato a Michael Castorino. La motivazione data ha poi spiazzato e imbarazzato l’imprenditore, che si è infatti detto molto risentito.

“Lo nomino perché l’altra volta ha pianto perché non ha visibilità nel programma”, ha esordito Iago, motivando la sua votazione contro Michael e spiegando che per lui, un’esperienza come il Grande Fratello, si fa a prescindere dalle clip: “Noi siamo fortunati a fare questa esperienza! Ognuno ha la visibilità che si merita” ha aggiunto. In effetti, nel filmato che mostra lo sfogo di Michael, il ragazzo dichiara, tra le lacrime: “Io vedo le puntate e mi chiedo perché mi hanno scelto, a cosa servo…”, facendo riferimento al fatto che, finora, non c’è mai stato un blocco che lo ha riguardato anche in parte.

Michael Castorino ricambia la nomination di Iago Garcìa: è scontro!

Michael Castorino ha però replicato a Iago Garcìa, dichiarando che le lacrime non erano per la visibilità ma per il pensiero fuori alla sua azienda e alla compatibilità che può avere questa esperienza col suo percorso lavorativo. Sta di fatto che l’imprenditore ha nominato a sua volta l’attore spagnolo, che ha replicato: “È un grande permaloso, mi ha già nominato tre volte”. Dallo studio, Signorini ha però apprezzato l’atteggiamento di Iago: “Lui ha una qualità che molti di voi non hanno: va sempre dritto nei suoi giudizi e questa è una cosa che piace al pubblico, va dritto.” L’attore ha allora replicato: “La sincerità mi ha chiuso porte ma mi ha aperto cuori! Ho avuto problemi lavorativi, ma non ho mai ceduto a compromessi nella mia carriera”.