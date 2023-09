Michael Schumacher come sta?/ L’amico Roger Benoit: “Ormai è senza speranza”

Le condizioni di salute di Michael Schumacher, amato 7 volte campione del mondo di Formula 1, tornano a fare capolino fra le pagine di cronaca. A riattualizzare l’argomento in queste ore, come si legge su Fanpage, è stato Roger Benoit, cronista svizzero che per molti anni ha frequentato il paddock di Formula 1 e che con il tempo è divenuto un grande amico proprio dell’ex pilota della Ferrari ma anche di Benetton e Jordan. Michael Schumacher si è ritirato a vita privata dopo l’incidente sulle nevi con gli sci, una terribile caduta a Meribel, e da allora nessuno ha mai spiegato con certezza come stesse l’ex pilota.

Molti però temono che Schumi non sia più lo stesso e la conferma l’abbiamo proprio da Benoit, che parlando con il giornale svizzero Blick, ha spiegato: “Sai come sta oggi il mio amico Michael Schumacher? No, la risposta a questa domanda è una sola e l’ha data suo figlio Mick nel 2021 in una delle sue rare interviste: ‘Darei qualsiasi cosa per parlare con papà’. Questa frase dice tutto di come sta suo padre da oltre 3500 giorni. È un caso senza speranza”.

MICHAEL SCHUMACHER SENZA SPERANZA: LE PAROLE DELL’AMICO ROGER BENOIT

Il figlio di Michael Schumacher, attuale terzo pilota di Mercedes, aveva rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del documentario dedicato al papà su Netflix, in cui aveva spiegato: “Penso che ora ci capiremmo in un modo diverso semplicemente perché parleremmo un linguaggio simile, quello dell’automobilismo e avremmo tante cose di cui conversare. Rinuncerei a tutto per poterlo fare”, chiaro indizio di come l’ex pilota della Ferrari fosse in qualche modo assente.

Dall’incidente sulle nevi, per cui quest’anno ricorre il decennale, Schumacher si trova nella propria abitazione, accudito dalla famiglia, a cominciare proprio dal figlio Mick e dalla moglie Corinna. Al suo fianco anche l’ex Ferrari, Jean Todt, grande amico di Schumi: i due, secondo il francese, vedrebbero insieme le gare di Formula 1.

