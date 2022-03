Michael Schumacher, come sta?/ Le condizioni di salute del papà di Mick Schumacher

L’incidente di Mick Schumacher ci ha portati a pensare a papà Michael Schumacher, alle sue condizioni di salute e al suo incidente. Va detto che naturalmente sono situazioni completamente differenti: l’incidente di Mick è un classico per chi fa di mestiere il pilota automobilistico, non fa mai piacere ma sai che può succedere di andare a sbattere contro le barriere – e grazie ai notevoli miglioramenti nella sicurezza, Mick Schumacher non ha nemmeno subito danni così gravi. Papà Michael Schumacher in effetti ha pagato un prezzo molto più grave a un “banale” incidente sugli sci, in una giornata sulla neve in compagnia di amici e familiari, compreso lo stesso Mick, che allora era un ragazzino.

Possiamo allora chiederci: come sta Michael Schumacher? Di fatto ormai da anni non ci sono particolari novità, i milioni di tifosi della Ferrari e di Schumi si sono un po’ rassegnati a questa triste realtà e seguono allora con una simpatia speciale suo figlio Mick, sperando magari che ripercorra le gesta paterne, almeno nei limiti del possibile, tenendo conto naturalmente che il paragone è fra i più difficili che si possa immaginare nel mondo dello sport. Un sospiro di sollievo se non altro per mamma Corinna, che ha già parlato al telefono con Mick Schumacher dopo l’incidente che ha coinvolto il giovane pilota della Haas-Ferrari nel corso delle qualifiche del Gp Arabia Saudita 2022 di Formula 1.

INCIDENTE MICHAEL SCHUMACHER, COME STA? LE CONDIZIONI DI SALUTE DI SCHUMI

A proposito delle condizioni di salute di papà Michael Schumacher, nei giorni scorsi c’erano state le dichiarazioni di Flavio Briatore che purtroppo confermano come il quadro della situazione per Schumi non sia molto felice. Parlando al Corriere della Sera, Briatore ha dichiarato: “A volte ritrovo vecchie foto di noi due, me lo voglio ricordare così com’era. Quando devi parlare di lui, pensando a come è adesso, è molto dura per tutti quelli che come me lo hanno frequentato. Bisogna soltanto pregare, solo un miracolo potrebbe farlo tornare la persona di prima”.

Ricordiamo che Flavio Briatore era il dirigente di punta della Benetton con cui Michael Schumacher vinse i suoi primi due Mondiali di Formula 1, prima di passare alla Ferrari con cui avrebbe vinto altri cinque titoli iridati. I messaggi pubblici sono soprattutto quelli che arrivano nelle ricorrenze come ad esempio il compleanno del sette volte campione del Mondo di Formula 1, per il resto la realtà è verosimilmente che non ci sono novità su Michael Schumacher, al quale la vita è cambiata per un incidente sugli sci dopo avere fatto faville sui circuiti di Formula 1 in tutto il mondo…











