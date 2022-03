Incidente Mick Schumacher: non è morto, ultime notizie/ Come sta? “Esami e Tac in ospedale” (Formula 1)

INCIDENTE MICK SCHUMACHER: COME STA? ULTIME NOTIZIE SU CONDIZIONE DI SALUTE

“Abbiamo saputo che Mick è cosciente, fuori dall’auto e attualmente in viaggio verso il centro medico“. A dirci subito come sta Mick Schumacher dopo l’incidente nel Q2 delle qualifiche del Gp di Arabia Saudita di Formula 1 è la Haas. Grande lo spavento per il giovane pilota tedesco, quindi le notizie del team rassicurano in virtù della gravità dell’impatto. Stando a quanto riportato da Sky Sport Formula 1, la preoccupazione per l’incidente riguarda in particolari piedi e mani, le parti più “vulnerabili” per i piloti di Formula 1.

I piedi perché in caso di rottura della monoposto sono epsosti, le mani per evidenti motivi, in quanto nella dinamica dell’incidente e poi nell’impatto possono riportare contraccolpi pesanti. Ogni dubbio verrà chiarito al centro medico, dove Mick Schumacher è stato condotto in ambulanza. Anche questo fattore ha pesato sui timori del paddock e dei telespettatori, perché le riprese hanno subito staccato dal luogo dell’impatto.

INCIDENTE MICK SCHUMACHER, NON È MORTO: “SEMBRA CHE MICK SCHUMACHER STIA BENE…”

A fornire qualche indicazione sulle condizioni di salute di Mick Schumacher è Mara Sangiorgio che dai Box ha saputo dire come sta, senza però avere notizie dettagliate. “Il pilota è cosciente ma è ancora nella macchina e sta parlando con i medici“, ha detto prima che appunto arrivasse l’ambulanza per il trasferimento al centro medico. Quando è arrivato, un telo ha coperto l’uscita del figlio di Michael Schumacher, pertanto non è chiaro se sia uscito sulle sue gambe o se invece sia stato aiutato in qualche modo.

Quel che però in questo momento conta è sapere appunto che Mick Schumacher sia cosciente. Seguiranno ovviamente aggiornamenti sulle condizioni del pilota della Haas dopo tanta paura, mentre riprendono le qualifiche (qui la griglia di partenza). “Sembra fisicamente in buona salute, ha parlato al telefono con sua mamma. Probabilmente verrà portato in ospedale per fare una tac e tutti gli esami per precauzione, ma restiamo in attesa di comunicazioni dalla Fia“. Infatti, un elicottero è arrivato per il trasferimento in ospedale.

We’ve heard that Mick is conscious, out of the car and currently on his way to the medical centre. #HaasF1 #SaudiArabianGP #Quali — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022













