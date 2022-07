MICHAEL SCHUMACHER/ La famiglia pianifica una nuova vita in Spagna

La famiglia di Michael Schumacher starebbe facendo “grandi progetti” per una nuova vita in Spagna con lui, anche se vige ancora il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute. La moglie del leggendario pilota di Formula 1 nonché campione del mondo con la Ferrari, Corinna, avrebbe deciso di far stabilire la famiglia in una villa e in un appezzamento di terreno vicino all’elegante cittadina di Port Andratx, a Maiorca.

Lo stesso Schumacher – le cui condizioni di salute rimangono sconosciute – avrebbe già visitato la loro nuova villa sull’isola in elicottero. Secondo la rivista tedesca “Die Bunte”, la famiglia vorrebbe fare dell’isola la propria casa invernale. Si dice anche che abbiano acquistato un terreno di 54.000 metri quadrati che sarà utilizzato per creare un allevamento di cavalli. Corinna, 53 anni, e la figlia degli Schumacher, Gina-Maria, 25 anni, sono entrambe appassionate di equitazione e possiedono molti cavalli nelle loro proprietà in Svizzera e in Texas.

MICHAEL SCHUMACHER, TRASFERIMENTO A MAIORCA?

L’appezzamento di terra sarebbe alla famiglia Schumacher loro 2,8 milioni di euro (2,3 milioni di sterline) ed è descritto come una “assoluta rarità nella regione del sud-ovest di Maiorca” per la sua vicinanza al mare. La rivista Die Bunte ha pubblicato un’anteprima della prima pagina intitolata “Corinna Schumacher: La tua nuova vita a Maiorca“, che dovrebbe essere pubblicato integralmente domani. Nel testo si legge che la moglie di Schumacher ha “grandi progetti per l’isola del sole” e vuole assicurarsi che abbia le “migliori cure mediche” e che stia con la famiglia “il più possibile“. Le notizie sui legami della famiglia Schumacher con l’isola di Maiorca sono emerse più volte negli ultimi quattro anni, comprese quelle relative alla pianificazione dell’acquisto del terreno, risalenti al maggio 2021. La figlia di Schumacher è una cavallerizza ed equestre non professionista, mentre Corinna ha vinto il Campionato europeo di equitazione western nel 2010. Anche il fidanzato di Gina-Maria, Iain Bethke, è un saltatore ad ostacoli.

