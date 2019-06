Michael Terlizzi e Gianmarco, amicizia finita?/ Lo sfogo di Onestini: “Certe volte…”

Amicizia finita tra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini? Negli ultimi giorni, il fratello di Luca ha evidenziato una serie di difficoltà nell’interfacciarsi con il suo attuale coinquilino, difficoltà causate soprattutto da quel carattere, a tratti insicuro, che il figlio di Franco Terlizzi ha già ampiamente dimostrato di avere. Di tutto questo, Onestini ha parlato qualche giorno fa con Francesca De Andrè, con la quale ha condiviso il suo lungo sfogo sul suo attuale migliore amico, a un passo dalla finale del Grande Fratello 2019. “Son sempre in confort, però certe volte…”, fa notare Gianmarco Onestini, che per chiarire un po’ meglio ciò che lo infastidisce di Michael riporta quella che potrebbe essere una tipica conversazione tra di loro: “Se voglio mangiare non è che mi viene da dire vuoi mangiare o non vuoi mangiare. Capito? ‘E mangiati sto biscotto’, ‘ma non lo voglio’, ‘e mangialo’, ‘non lo voglio’, ‘ma te lo devi mangiare e basta!’ Hai capito?”.

Le parole di Francesca De André sul difficile rapporto tra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini

Francesca De Andrè, che già tante volte ha evidenziato quelle piccole insicurezze caratteriali del figlio di Franco, ha ascoltato lo sfogo di Gianmarco Onestini, ribadendo ancora una volta il suo parere su Michael Terlizzi. “Lui ce l’ha sta cosa”, ha evidenziato la figlia di Cristiano De Andre, “ha proprio bisogno lui, della presenza di qualcuno fissa, della considerazione perenne. Non riesce”. La De Andre ha inoltre ribadito la sua idea sulla non corrispondenza tra età anagrafica ed età reale di Michael Terlizzi, accusandolo di elaborare dei discorsi meno maturi rispetto a quelli che un ragazzo della sua età dovrebbe fare. “Ricordi i discorsi che facevo io? – spiega la De André – Quando gli dicevo: ‘Non mi sembra che tu sia nella posizione di poter dire a Gianmarco che è più piccolo di te, perché tu in molti casi sei più piccolo di lui?’ […] Certi discorsi per l’età che ha non è nelle condizioni di poterle fare”.

Gianmarco Onestini arrivato al limite per colpa di Michael Terlizzi? “Mi viene l’ansia”

L’amicizia tra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini è quindi finita? Il fratello di Luca ha ammesso di vivere il suo rapporto al fianco di Michael con molta ansia, una condizione che gli avrebbe causato, nelle ultime settimane, non pochi disturbi. “Io voglio bene a tutti – spiega Onestini – solo che devo pensare che anch’io sono… dopo muoio io capito? Nel senso che poi stai male”. A causa di ciò che sta succedendo tra lui e Michael – una condizione resa ancora più difficile dalla lunga convivenza in spazi ridotti – Onestini ha ammesso di aver cominciato a soffrire di diversi disturbi psicofisici, oltre ad aver perso il suo proverbiale sorriso: “Mal di testa, viene l’ansia, esaurisci!”, ha spiegato l’inquilino a Francesca De Andrè, “e io non sono così. Capito? Io son molto sorridente, felice, dico un sacco di boiate”. Tuttavia, il concorrente ammette che perdere la pazienza “delle volta è normale”, anche se “quello che ho fatto – conclude – l’ho fatto molto volentieri”.



