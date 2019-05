Michael Terlizzi eliminato?/ Lite Francesca De Andrè: “Hai problemi? Vai fuori!” (GF 16)

Scontro Michael Terlizzi vs Francesca De Andrè

Michael Terlizzi è sicuro di voler mandare in nomination Francesca De Andrè questa sera, a meno che il Grande Fratello 2019 non gli metta i bastoni fra le ruote. Il figlio di Franco Terlizzi infatti non ha gradito uno degli ultimi comportamenti della ragazza, che senza mezzi termini ha accusato Martina Nasoni di bere troppo e di usare la scusa dell’alcool per affogare il suo rancore per Daniele Dal Moro. La situazione poi è degenerata, tanto che Francesca ha chiesto l’opinione di alcuni dei presenti ed ha sollevato diverse critiche. Michael infatti non ha gradito che la gieffina controlli il piatto degli altri, entrando però in confusione sul da farsi. Per questo ha richiesto il consiglio di Valentina Vignali, che senza mezzi termini lo ha spinto a valutare l’arma della nomination per “punire” il comportamento della De Andrè. Terlizzi però potrebbe scegliere di fare marcia indietro all’ultimo momento, visto che come ha ricordato alla cestista ha sempre cercato di essere corretto anche durante le votazioni. Clicca qui per guardare il video di Michael Terlizzi e Valentina Vignali.

Michael Terlizzi eliminata? Grande Fratello: pronto a vuotare il sacco

Per la prima volta dal suo ingresso nel Grande Fratello 2019, Michael Terlizzi decide di vuotare il sacco su chi fra le concorrenti potrebbe piacergli a livello sentimentale. In più occasioni infatti il ragazzo ha messo le mani avanti, sottolineando di non provare alcun interesse per nessuna delle gieffine. Sembra però che Valentina Vignali possa avvicinarsi alla sua donna ideale, visto che durante uno dei dialoghi a tu per tu con Vladimir Luxuria ha confessato di vederla addirittura bellissima. Clicca qui per guardare il video di Michael Terlizzi. Purtroppo i dubbi sulla sua sessualità continuano ad essere al centro del gossip all’esterno della Casa. Questa volta però si parla di testimonianze a sua difesa, come quella di Manila Voff che ha deciso di rivelare al settimanale Nuovo TV di aver ricevuto delle avances dal ragazzo. Nel frattempo sale la tensione fra Michael e Francesca De Andrè, con cui ha avuto da ridire in più occasioni. La ragazza è riuscita persino a fargli perdere la pazienza, cosa che finora non era mai accaduto. Date le accuse ingiuste di mangiarsi le cose di nascosto, il ragazzo inizia a mostrare dei chiari segni di nervosismo. Sa che si tratta di sciocchezze, ma le parole della De Andrè lo hanno colpito fin troppo. Lo stress è doppio per Michael: non può riprendere il discorso per chiarire, visto che in precedenza la De Andrè gli ha dato uno stop proprio in questo senso. Kikò Nalli gli ha dato un consiglio sintetico: “Vai avanti per la tua strada, arrabbiarsi qui dentro non serve a niente”. Clicca qui per guardare il video di Michael Terlizzi e Vladimir Luxuria.

La grande occasione di Michael Terlizzi

Il Grande Fratello 2019 ha permesso al pubblico di conoscere da vicino Michael Terlizzi, già spuntato nei salotti dursiani grazie all’esperienza del padre all’Isola dei Famosi. Questa però è la sua grande occasione per emergere con la propria personalità e per mettere al centro se stesso. Alcuni spettatori lo giudicano troppo buono, così come tanti dei concorrenti della Casa. Forse dovrebbe farsi più le ossa e dotarsi di una certa corazza che gli permetta di resistere alle critiche ingiustificate. Michael però dimostra di fare passi da gigante. Anche se rimane un ragazzo riflessivo, pronto a mettersi in discussione sotto molti punti di vista, ha scelto di fare tesoro delle critiche ricevute in precedenza ed ha smesso di tartassare l’intero gruppo con i suoi dubbi. Purtroppo questa evoluzione arriva forse un po’ troppo tardi per Terlizzi, che avrebbe potuto compiere questo passo così importante anche nei primi giorni di reality. Si tratta comunque di una crescita, ma ai fini del gioco questa lentezza potrebbe costargli cara. Non ci sono elementi sufficienti per credere che possa diventare uno dei primi finalisti, anche se non è detta l’ultima parola. Per esempio potrebbe ottenere il titolo e mantenerlo solo per pochi giorni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA