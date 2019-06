Michael Terlizzi gay?/ Vladimir Luxuria chiarisce: “Non lo è, ma aveva paura di…”

Michael Terlizzi è gay? Questa è la domanda che “tormenta” gli estimatori del figlio di Franco. Raggiunta dai microfoni di “Non succederà più”, il programma di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, Vladimir Luxuria rompe gli induci e spiega ancora una volta la situazione. La sua eliminazione ha temuto banco e ancora fa discutere in quanto, l’affascinante ragazzo dello sguardo tenebroso, per moltissimi si meritava la finale. L’ex parlamentare ha confidato ancora una volta di conoscere molto bene il modello. Ed infatti, proprio nel corso dell’Isola dei Famosi, Michael ha avuto modo di emergere dal pubblico, venendo ospitato in studio per sostenere il padre presente in gara. La Luxuria ha precisato di non avere particolarmente apprezzato il modo in cui si è parlato dell’intera vicenda, evidenziando un possibile coming out che mai sarebbe potuto venire fuori spinto dalla volontà di altre persone.

Michael Terlizzi gay? Vladimir Luxuria chiarisce una volta per tutte

Proprio in tema coming out, Vladimir Luxuria ha nuovamente chiarito: Michael Terlizzi non è gay. La problematica principale del ragazzo, risiede invece nella sua timidezza e riservatezza, dovuta anche alla malformazione al braccio che ha dalla nascita e che gli provoca uno stato di forte imbarazzo. “Michael Terlizzi non è gay. In caso contrario avrebbe già fatto coming out e poi la sua è una famiglia aperta, non ci sarebbero problemi”, ha ammesso Vladimir Luxuria in radio. “Per questo fatto Michael aveva pure paura di passare per omofobo. Mi diceva: “Non è che dicendo che non sono gay passo per omofobo?”, ha aggiunto poi l’opinionista di Barbara d’Urso. Successivamente, ha anche spiegato per quale motivo il ragazzo ha avuto poche storie d’amore nella sua vita: “Il problema al braccio lo ha sempre un po’ frenato e imbarazzato”. Secondo Luxuria, Michael avrebbe perso la possibilità di volare in finale per colpa di una nomination ai danni di Erica piuttosto che Francesca: “Al pubblico quella nomination non è piaciuta”, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA