Michel Piccoli è morto/ Addio al volto di “Dillinger è morto” e “Habemus Papam”

Attore di cinema e di teatro, ma anche produttore e regista: con la morte di Michel Piccoli il cinema francese perde una delle sue leggende. Come reso noto dalla famiglia con una nota inviata all’Agence France-Presse, il volto di cult come Dillinger è morto e Habemus Papam si è spento lo scorso 12 maggio 2020. Un lutto che ha sconvolto il mondo della settima arte, che non avrà più al suo fianco un interprete ribelle e avventuroso, sempre pronto a mettersi in gioco.

Settant’anni di carriera, dozzine di film e valanghe di riconoscimenti: Michel Piccoli è riuscito a lasciare il segno indifferentemente dal genere o dal regista, il suo sguardo magnetico e la sua grande classe lo hanno portato direttamente nel cuore dei cinefili di tutto il mondo. Grande e piccolo schermo, ma anche il teatro: Piccoli nel corso della sua carriera ha lavorato con importanti registi, basti pensare a Jacques Audiberti, Jean Vilar, Jean-Marie Serreau, Peter Brook, Luc Bondy, Patrice Chéreau o ancora André Engel. In televisione, invece, ha collaborato tra gli altri con Stellio Lorenzi (Sylvie et le fantôme), Marcel Bluwal (Tu ne m’échapperas jamais) e Jean Prat (L’Affaire Lacenaire).

MICHEL PICCOLI É MORTO: ADDIO AL RIBELLE DEL CINEMA FRANCESE

Proveniente da una famiglia cattolica praticante, Michel Piccoli è diventato ateo a causa di un lutto famigliare e la rottura con la Chiesa si concretizzò grazie all’incontro con il regista Luis Bunuel, noto per il suo anticlericalismo. Una collaborazione durata oltre vent’anni, che ha segnato il periodo francese del cineasta di origine spagnola: Le Journal d’une femme de chambre (1964), Belle de jour (1967), La Voie lactée (1969), Le Charme discret de la bourgeoisie (1972), Le Fantôme de la liberté (1974) e Cet obscur objet du désir (1977). La consacrazione di Piccoli è arrivata negli anni Sessanta, indimenticabile la sua interpretazione ne “Il disprezzo” di Godard, senza scordare le collaborazioni con Jacques Demy e Alfred Hitchcock.

Michel Piccoli ha preso parte a tante produzioni italiane, basti pensare al rapporto durato anni con Marco Ferreri o ancora all’interpretazione da protagonista del film “Salto nel vuoto” di Marco Bellocchio, premiato con la Palma d’oro al Festival di Cannes del 1980. E una delle ultime interpretazioni, nel 2011, è proprio in Habemus Papam di Nanni Moretti. Tanti i messaggi di cordoglio sui social network per la scomparsa di un grande attore, in molti riportano uno dei suoi principali motti: “Io ho sempre voluto pensare fuori dagli schemi”.



