Lory Del Santo il ricordo del figlio morto Loren/ “Quando pensavo che l’unica soluzione fosse stare insieme”

Lory Del Santo ha vissuto la perdita di due figli: Loren, morto nel 2018 in seguito a suicidio e Conor, venuto a mancare a causa di un tragico incidente. Nelle ultime ore, l’attrice ha pubblicato una foto ricordo su Instagram in cui è insieme a Loren, molto piccolo, e al figlio Devin avuto dalla relazione con il produttore cinematografico Silvio Sardi.

“Quando pensavo che l ‘unica soluzione fosse stare insieme…” ha scritto Del Santo sui social in memoria del figlio passato a miglior vita: “Psicologicamente ho sofferto di meno perché ho capito che non avevo capito. Loren era malato e nessuno se n’era accorto. A me sembrava speciale, non mi dava fastidio, non disturbava, non faceva domande. Forse, visto che non si poteva curare è stato meglio così. Era un angelo destinato a volare in cielo” dichiarava il volto televisivo al Corriere della Sera.

Lory Del Santo e la tragica morte del figlio Loren

Loren Del Santo si è suicidato nel 2018, lasciando il vuoto nella sua famiglia; Lory Del Santo era distrutta dal dolore quando è accaduto il tragico evento, ma anche Devin che ha sofferto per la scomparsa del fratello: “Il giorno seguente è svenuto e l’hanno portato in ospedale. Non si muoveva più” raccontava Del Santo.

E ancora: “Senza di lui diceva di non volere più vivere, che desiderava raggiungerlo per stare per sempre insieme a lui. Aveva il rimorso di non avergli fatto capire quanto gli volesse bene” aveva raccontato la madre in una passata intervista. La showgirl aveva, infatti, paura che il figlio più grande potesse tentare lo stesso estremo gesto di Loren ma fortunatamente si è trattato solo di momenti di grande dolore.

