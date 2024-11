Iva Zanicchi è senza dubbio tra le personalità più note della scena artistica italiana, sia per meriti musicali che televisivi. Non manca la curiosità per le dinamiche che riguardano la sua vita privata, come in riferimento alla figlia Michela Ansoldi nata dal matrimonio con Antonio Ansoldi risalente a diversi anni fa, precedente alla relazione con Fausto Pinna.

A dispetto della carriera ‘mostruosa’ della madre, la figlia di Iva Zanicchi – Michela Ansoldi – ha scelto una carriera che non riguardasse il mondo dello spettacolo. Un desiderio di riservatezza che coincide con la sua quotidianità, sia professionale che di vita privata: niente musica o tv nel suo bagaglio lavorativo, oggi è infatti una stimata psicologa. Tutto ciò che sappiamo sul conto di Michela Ansoldi ci arriva direttamente dai racconti della madre, sempre preziosa nel descriverla con parole al miele e dense d’amore.

Iva Zanicchi e i rimorsi per le assenze nella vita di sua figlia Michela Ansoldi: “Se potessi tornare indietro…”

“Quando ho bisogno di lei, c’è sempre; è una donna fuori dal comune, è eccezionale. Sa essere figlia ma anche madre…”, queste le parole pronunciate da Iva Zanicchi in passato a proposito di sua figlia Michela Ansoldi a testimonianza di un rapporto viscerale nonostante in passato, come raccontato dalla cantante, ci siano state diverse mancanze dovute ai copiosi impegni lavorativi di Iva Zanicchi tra musica e tv.

“Io non l’ho mai vista piangere; a 18 anni compiuti però mi ha rivelato di aver sofferto molto per la mia assenza. Ho sbagliato, ma non l’ho portata con me nei viaggi di lavoro perchè volevo proteggerla ma se tornassi indietro cambierei tutto”. Queste le parole di Iva Zanicchi a proposito dei rimorsi per la lontananza dalla figlia, Michela Ansoldi, negli anni dove il successo era dominante e gli impegni lavorativi più che numerosi.

