Michela Ansoldi, chi è la figlia di Iva Zanicchi/ La cantante: “ogni volta che ho bisogno lei c’è!”

Michela Ansoldi è la figlia di Iva Zanicchi. Classe 1967, Michela è nata dall’amore e dal matrimonio della celebre cantante con l’ex marito Antonio Ansoldi, un famoso discografico della scena musicale italiana. La figlia di Iva Zanicchi, a differenza della mamma, è molto discreta e riservata e non ha mai cercato l’attenzione mediatica. Mamma di due splendidi figli, Virginia e Luca, Michela in rarissime occasioni ha partecipato a programmi televisivi se non per fare delle sorprese alla mamma. L’aquila di Ligonchio è una mamma orgogliosa: “mia figlia è una donna fuori dalla norma, eccezionale. Una mamma e una figlia meravigliosa. Ogni volta che ho bisogno di lei c’è”.

Un rapporto speciale quello tra mamma e figlia che hanno in parte ricostruito nel tempo. Michela, infatti, quando era una bambina ha patito molto l’assenza della mamma a casa sempre in viaggio per motivi di lavoro. La stessa cantante con il senno di poi ha dichiarato che se potesse tornare indietro non la lascerebbe più da sola.

Michela Ansoldi, il rapporto con la mamma Iva Zanicchi: “non ho mai visto piangere mia figlia”

Michela Ansoldi è legatissima alla mamma Iva Zanicchi anche se quando era una bambina ha vissuto molto male le tante assenze della cantante impegnata in giro per il mondo. Un’assenza che ha lasciato una ferita alla “bambina” che è stata, anche se con il passare del tempo Iva Zanicchi ha recuperato il rapporto con la figlia ed oggi sono grandi amiche e complici. Sicuramente la Zanicchi quando ha scoperto ciò che ha provato la figlia ci è rimasta molto male confessando di essere rammaricata non aver trascorso molto tempo con lei quando era piccola.

Proprio ricordando quegli anni, la Zanicchi ha dichiarato: “non l’ho mai vista piangere. A 18 anni mi ha svelato che aveva sofferto tantissimo la mia assenza”. Un mea culpa quello della cantante che ricordando quegli anni di grande successo ha detto: “ho sbagliato a non portarla con me nei miei viaggi di lavoro, ma io volevo proteggerla”.











