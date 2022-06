Michela, fidanzata del tiktoker Gabriele Vagnato/ Chi è? Lui non ne parla mai ma…

Questa sera Gabriele Vagnato esordisce di fronte al grande pubblico non solo di Piazza Duomo ma pure di Italia 1: infatti il 21enne tiktoker originario di Asti ma cresciuto a Catanzaro, in Calabria, affiancherà Elenoire Casalegno e Aurora Ramazzotti nella conduzione di “Love Mi”, il concerto di beneficienza organizzato da Fedez e J-Ax. Per la 21enne star dei social network il ruolo di ‘guastatore’ e di inviato speciale dietro le quinte dello show-evento meneghino, con incursioni tra il pubblico e quei siparietti che abbiamo imparato a conoscere nei suoi video diventati virali.

Ma se questo è il Gabriele Vagnato pubblico, cosa sappiamo invece del suo privato e della vita sentimentale del comico e ‘creator’ che sta rapidamente bruciando le tappe di una carriera che l’ha visto già pubblicare un suo libro e collaborare in televisione? Sull’argomento, a dire il vero, il diretto interessato (che pure vanta oltre un milione di follower su Instagram e quasi quattro sul seguitissimo profilo Tik Tok) è stranamente molto abbottonato: Gabriele pare tenere molto alla sua privacy e anche se pare sia fidanzato da tempo non ha mai voluto rivelate molto di tale Michela, la ragazza che fa coppia con lui.

CHI E’ MICHELA, LA FIDANZATA DI GABRIELE VAGNATO?DI LEI NON SI SA NULLA PERCHE’…

Come sappiamo il ragazzo non ha mai nascosto la relazione con Michela, citandola più volte nei suoi video sul web e pare che la liaison duri da più di due anni: Gabriele tuttavia non ha mai voluto nascondere la relazione e in alcune circostanze ha pure mostrato il volto della sua dolce metà ma senza mai raccontare granché né di lei né tanto meno delle circostanze che li hanno portati a conoscersi. Un aspetto curioso ma che è anche molto apprezzabile a dire il vero perché lo differenzia da tanti suoi altri ‘colleghi’ sul web e mostra come non sia impossibile coniugare un’immagine pubblica a una dimensione che rimanga prettamente privata.

Infatti da un personaggio molto in vista tra le nuove generazioni ci si aspetterebbe in genere più ‘pubblicità’ in merito alla propria vita sentimentale come fanno tanti altri tiktoker e influencer; invece, al di là del suo carattere solare Vagnato ha scelto di tenere lontana dai riflettori la ragazza. Insomma, la ragazza pare essere lontana dal mondo dei social (o, quantomeno, non si conosce quale sia il suo profilo ufficiale sulle varie piattaforme) e il suo compagno ha scelto di accennare a lei solo in qualche intervista, non rivelandone né il cognome e nemmeno l’età: ad ogni modo, dal momento che Vagnato oramai è di stanza a Milano, è possibile come qualcuno ipotizza che la fidanzata non viva molto lontana da lui.











