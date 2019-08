Michela Magalli, figlia di Giancarlo/ Una malattia “senza diagnosi” e un padre…

Giancarlo Magalli sarà ospite a Vero e più vero questa sera e nella sua intervista a sé stesso non potrà fare a meno di parlare della adorata figlia Michela Magalli, colei che è nata dal grande amore con l’ex moglie Valeria Donati. Ormai un po’ tutti conoscono la giovane subito per via di quello che il padre ha detto di lei ma anche per via del malore e della malattia che lei stesso ha ammesso essere senza ancora “una diagnosi ben definita”. Sicuramente Michela Magalli è la cocca di papà ed è la seconda figlia del conduttore che dal primo matrimonio ha avuto la bella e riservata Manuela. Classe 1994, romana verace e bellissima (tanto che alcuni hanno chiesto al conduttore di fare l’esame del dna per provare che sia davvero sua), Michela Magalli vanta già migliaia di follower sui social e, soprattutto, sembra pronta a seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo tanto da definirsi Amazon Influencer. Ma le foto poi svelano altro dalla sua passione per i gioielli a quella per la moda fino a quella per il suo cane e gli animali in genere.

DALLA MALATTIA “MISTERIOSA” AL DIVORZIO DEI GENITORI

Michela Magalli però è balzata agli onori della cronaca anche per un ricovero improvviso che ha lasciato senza fiato papà Giancarlo corso subito al suo capezzale. Lei stessa ha rivelato sui social di avere una strana malattia non meglio qualificata. La giovane non è mai andata a fondo svelando i dettagli di questo suo malore e di questa sua malattia e ai suoi fan si è limitata a dire: “A una diagnosi, purtroppo, ancora non si è arrivati“. Oltre al problema e alle preoccupazioni legate alla malattia, la bella Michela ha ammesso di aver avuto un passato doloroso per via di quello che è successo in famiglia tra il padre e la madre quando quest’ultima si è innamorata del suo psicologo. All’epoca dei fatti lei aveva 14 anni e proprio per questo il conduttore ha deciso di non darle altre carico sulle spalle evitando di procedere con una denuncia a carico del dottore che aveva in cura la moglie. Lui stesso, al settimanale Gente, ha ammesso: “Due genitori in lite non sono mai una bella cosa per una giovane, ha passato un momento difficile”.

