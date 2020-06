Michela Magalli, incidente per la figlia di Giancarlo/ Schianto contro il muro, ma…

Incidente per Michela Magalli, la figlia di Giancarlo Magalli, durante un breve soggiorno in Puglia. A raccontare l’accaduto stata la stessa figlia del conduttore Rai che, come fa sapere The Social Post, ha pubblicato una storia su Instagram mostrando alcuni lividi sulle gambe. “Quando prendi l’ape turistica a Ostuni, si rompono i freni e il tizio che guida si va a schiantare contro il muro“, ha scritto Michela Magalli che, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze, ma solo qualche livido. Poche ore dopo l’incidente, infatti, la figlia del conduttore è tornata a sorridere e, attualmente, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato altre storie in cui mostra la propria bellezza e quella del posto in cui si trova. Niente di grave, fortunatamente, per la bella Michela che, sui social, è sempre più seguita dai followers a cui regala sempre più spesso foto della sua vita.

INCIDENTE PER MICHELA MAGALLI: NIENTE DI GRAVE PER LA FIGLIA DI GIANCARLO MAGALLI

Solo tanta paura per Michela Magalli che ha compiuto 26 anni pochi giorni fa. La figlia del conduttore, forse per festeggiare il suo compleanno, si è così regalata un viaggio in Puglia dove è rimasta coinvolta in un incidente che le ha laciato fortunatamente solo ferite leggere. Qualche mese fa, anche il padre, Giancarlo Magalli, era rimasto coinvolto in un incidente schiantandosi contro un guardrail. Un brutto incidente quello in cui è rimasto coinvolto il conduttore lo scorso gennaio, ma fortunatamente, anche in quel caso, nessuno ha riportato ferite gravi. Attualmente, Michela Magalli si trova ancora in Puglia dove continua a godersi il mare e le bellezze storie della regione in totale relax.



