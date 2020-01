Giancarlo Magalli, incidente stradale: come sta/ Marcello Cirillo “Vivo per miracolo”

Paura per Giancarlo Magalli, vittima di un brutto incidente stradale a Roma. Il conduttore televisivo si trovava a bordo della sua Smart bianca sulla Cassia bis, prima dell’uscita per Formello, quando ha improvvisamente perso il controllo della vettura, che è finita per schiantarsi contro il guard rail. Nell’incidente stradale, avvenuto ieri pomeriggio, è rimasto coinvolto anche un Suv con una famiglia a bordo. Per fortuna è rimasta illesa, come miracolosamente è rimasto illeso Magalli, la cui auto è invece andata completamente distrutta. Un incidente spaventoso quello di Magalli, come si evince dalle immagini pubblicate dal quotidiano Il Tempo. Il conduttore dei Fatti vostri, la striscia quotidiana della mattina su Raidue, è uscito da solo dall’abitacolo e non ha voluto che gli automobilisti accorsi per aiutarlo chiamassero l’ambulanza. Magalli indossava la cintura di sicurezza, inoltre l’airbag ha attutito il terribile impatto nel quale è andata distrutta la sua macchina.

GIANCARLO MAGALLI INCIDENTE STRADALE, PARLA MARCO CIRILLO

Dell’incidente stradale di Giancarlo Magalli ha parlato Marcello Cirillo, storico collega del conduttore televisivo. Il caso ha infatti voluto che si trovasse sul posto, sulla Cassia bis a Roma, pochi minuti dopo l’incidente. «È stato un miracolo, l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo», ha dichiarato Cirillo ai microfoni di Dagospia. Ma al sito di Roberto D’Agostino ha affidato anche le sue sensazioni riguardo le conseguenze che poteva avere quell’incidente per l’amico Giancarlo Magalli. «È stato miracolato, per fortuna». Lo scontro infatti è stato fortissimo, tanto che la sua macchina è stata completamente distrutta. Il conduttore è quindi tornato da solo a casa, senza la sua Smart bianca. Per fortuna non è stato necessario l’intervento dei sanitari per nessuna delle persone coinvolte nell’incidente automobilistico. La paura sarà però stata tanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA