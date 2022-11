Michela Pandolfi, moglie Giampiero Mughini/ Lo scrittore: “Soffice come una piuma”

Michela Pandolfi, compagna Giampiero Mughini: oltre 30 anni d’amore

Michela Pandolfi è la compagna del celebre scrittore e opinionista Giampiero Mughini. I due stanno insieme da più di trent’anni, ma pur amandosi moltissimo hanno sempre mantenuto un certo riserbo pubblicamente. Di lei sappiamo che è nata nel 1957 e che la sua ‘r’ moscia è stata l’arma segreta per conquistare Giampiero. Michela è mamma e nonna, ma i suoi figli non sono frutto della storia d’amore con il giornalista, bensì di una precedente relazione.

Giampiero Mughini vs Fabio Canino: "Mi prendete per cretino?"/ "Tu sei pagato..."

Dunque Giampiero Mughini e la Pandolfi non hanno mai messo su famiglia e al contrario di quanto si pensi, non si sono mai sposati. Tuttavia i due si considerano profondamente legati e lo si evince dai gesti amorevoli che si riservano puntualmente. In una intervista di alcuni anni fa a Vieni da Me, nel salotto di Caterina Balivo, la coppia si è mostrata molto in sintonia e orgogliosa del proprio legame longevo e genuino.

Mughini sbotta contro Fabio Canino per una battuta sul maglione/ "Ministro del turismo lo dici a tua sorella"

Giampiero Mughini e Michela Pandolfi: “Figli? Fare i genitori è difficile”

In quella circostanza, Giampiero Mughini parlò di Michela in termini lusinghieri e la definì “soffice come una piuma”. La loro storia d’amore, tuttavia, ha vissuto anche diversi momenti difficili. Non per questo però il giornalista ha mai pensato di prendere le distanze dalla compagna: “Non ricordo di essermi mai allontanato da lei con l’animo. Non mi dispiacerebbe fare altri 28 anni con lei”.

Per quanto riguarda il tema figli, invece, Giampiero e Michela Pandolfi non hanno mai sentito il desiderio di averne. “Penso che quello del genitore sia un mestiere molto difficile, bisogna saperlo fare. Io penso che non avrei saputo farlo, che potevo solo badare a me stesso”, ha commentato Mughini.

GIAMPIERO MUGHINI E VEERA KINNUNEN, BALLANDO CON LE STELLE/ Selvaggia lo asfalta, scontro con Canino

© RIPRODUZIONE RISERVATA