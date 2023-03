Michele Bravi confessione su Maria De Filippi/ "Mi ha insegnato la naturalezza e..."

Michele Bravi e la dedica a Maria De Filippi: le sue parole

Michele Bravi è stato ospite a Verissimo, insieme a Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè, e ha parlato del suo percorso ad Amici. In particolare si è soffermato su quanto a imparato da Maria De Filippi nel corso della sua esperienza, non solo dal lato umano ma anche professionale.

Come riporta Biccy, il cantante ha dichiarato: “Sì Amici mi ha un po’ adottato. Devo confessare una cosa su Maria. La scoperta di Maria come professionista – lascio perdere la parte umana perché quelle sono cose nostre – è veramente imparare lo spettacolo con un’enorme fuoriclasse. Lavorare con lei ti dà modo ti capire la naturalezza che va usata. Essere sé stessi quanto tu racconti qualcosa, puoi cantare, ballare o parlare e presentare. Questa naturalezza è la più grande lezione che mi ha dato. Ed è bello adesso dare voce a questa cosa, spero di trasmetterlo bene questo messaggio.” Queste le parole di Michele Bravi per la donna che lo ha ispirato e spronato quando era ancora nel talent show.

Michele Bravi e gli episodi di bullismo: “chiudevo gli occhi”

Michele Bravi, ai microfoni di Belve condotto dalla Fagnani, ha svelato il doloroso incontro con il bullismo nel suo passato. Il cantante ha raccontato il dolore di quei trascorsi con maturità e consapevolezza: “Mi sentivo nello stato più brutto di tutti, ma all’epoca non pensavo di aver subìto bullismo, è una cosa che ho capito dopo”.

E ancora: “Mi prendevano, mi buttavano nella spazzatura, però allora non avevo percepito che sarebbe stata una cosa che avrebbe avuto un impatto su di me, sulla mia vita. Non l’avevo capito, non la valutavo, non le davo un peso. Per me era la normalità ed era una cosa che non mi piaceva della giornata. Allora, quando accadeva, chiudevo gli occhi”.

