Michele Bravi dopo l’incidente arriva la finale?/ “Ho imparato a vivere nel buio grazie a..” (Amici Speciali)

MICHELE BRAVI FINALISTA DI AMICI SPECIALI?

Michele Bravi è l’annunciato finalista (e vincitore) di Amici Speciali. Questa edizione sembra proprio essere cucita addosso al cantante che tante volte ha accarezzato il sogno di essere parte integrante ad Amici e, alla fine, si è ritrovato in gara ma senza il peso dello scontro e delle eliminazioni, almeno fino ad oggi, lasciando spazio alla musica e all’arte. In queste settimane, Michele Bravi è riuscito a portare di nuovo la sua musica sul palco segnando, di fatto, la sua rinascita dopo un lungo periodo buio seguito all’incidente che ha messo fine alla vita di una signora. Lasciando da parte la questione di torto o ragione, la vita di Michele Bravi è stata profondamente segnata da questo tragico evento tanto da spingerlo a ritirarsi un po’ dal mondo dello showbiz e della musica scomparendo nel nulla con buona pace dei fan che per settimane hanno tenuto il fiato sospeso in attesa di rivederlo. Amici Speciali ha sancito questa rinascita che, però, è avvenuta grazie ad una persona importante che “lo ha preso per mano” portandolo lontano e, soprattutto alla fine del tunnel, lo stesso a cui ha voluto dedicare il suo nuovo singolo “La vita breve dei coriandoli”.

MICHELE BRAVI FUORI DAL SUO TUNNEL BUIO GRAZIE AD UNA PERSONA SPECIALE

Lui stesso ha spiegato il perché della sua rinascita a Il Corriere della Sera e poi nelle sue ultime storie su Instagram rispondendo alle domande dei fan: “Ho avuto la fortuna enorme di avere con me qualcuno che nel buio mi guidasse: una persona che mi ha preso per mano e mi ha detto seguimi“. La vita di Michele Bravi non è più quella di prima, gli eventi lo hanno segnato ma quello che è certo è che ha avuto modo di mettere tutto da parte lasciandosi l’oscurità alle spalle e imparando a vivere in questo buio: “Piano piano, se non ne sono uscito almeno ho imparato a vivere nel buio, ad accettarlo come condizione e orientarmi, senza che mi soffocasse“. Ma la persona in questione non è un nuovo amore, questo lo precisa chiaramente nella sua intervista al giornale: “Penso esistano legami che siano più forti dell’amore: c’è la lingua dell’amore e la lingua della vita, e questo è il caso. Ci frequentavamo ma non avevo riconosciuto la sua importanza. Nel tempo ho riconosciuto la generosità che ha avuto nel capire il mio dolore senza invaderlo. Mi ha assistito mentre lo assorbivo e senza che mi accorgessi è stato il mio salvagente“. Adesso non ci rimane da capire se la sua profondità, quella che in queste due settimane ci ha commosso e ha colpito i giudici presenti ad Amici Speciali, lo spingerà verso la finale e la vittoria.



