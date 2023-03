“Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono entrambi fidanzati”/ Malgioglio li “smaschera”

Cristiano Malgioglio “smaschera” Michele Bravi e Giuseppe Giofrè

Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono i tre giudici del serale di Amici 22. Nello scorso fine settimana i tre giudici sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, dove hanno parlato del loro ruolo all’interno del talent show di Maria De Filippi: “Il problema è che questi ragazzi sono tutti bravi”, ha detto Malgioglio. Ma nel corso della chiacchierata nel salotto dei Canale 5 non si è parlato solo di lavoro ma anche di amore.

“Io ho il coraggio di dire le cose, loro no”, ha detto Malgioglio, continuando a punzecchiare i due giovani colleghi: “Io sono sconvolto perché dicono che non hanno storie, dovete dirlo…”. Il ballerino Giuseppe Giofrè ha replicato in modo molto vago: “Magari il coraggio arriverà…”. La risposta di Gioffrè non ha soddisfatto Malgioglio che ha continuato: “Ma non dirmi che non hai una storia, dai…”.

I giudici di Amici 22: “Tutti e tre impegnati”

Cristiano Malgioglio ha poi messo Giuseppe Giofrè con le spalle al muro dicendo di averlo sentito parlare in inglese in una conversazione romantica qualche giorno fa: “Ho compreso che ha una storia d’amore. Non so se a Los Angeles, a New York o Londra, ma ce l’ha”. Il ballerino non ha più potuto divagare e ha ammesso: “Sì, ho una storia, a Los Angeles”. Anche Michele Bravi, pungolato da Malgioglio, ha lasciato intendere di avere qualcuno al suo fianco: “Ti faccio contento. Di solito pubblico sempre canzoni tristissime su storie che finiscono. Ora è un po’ che non pubblico canzoni”. A quel punto Malgiolgio è apparso soddisfatto dalle dichiarazioni dei due colleghi e ha così concluso: “Ecco siamo tutti e tre impegnati”.

