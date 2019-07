Michele Bravi/ Foto choc su Instagram: trappola di sensi di colpa dopo l’incidente

Michele Bravi è tornato sui social ma non è più quel ragazzino dolce e con gli occhi pieni di progetti che conoscevamo. Il suo volto è ancora spento, quasi segnato dal tempo e dal dolore, e i suoi occhi non brillano più, sono cupi e tristi. L’onta dell’omicidio stradale non è qualcosa che potrebbe macchiare solo la sua fedina penale ma anche la sua anima e questo è certo ormai. Non sembra che Michele Bravi sia ancora riuscito ad andare avanti dimenticando quello che è successo o solo accantonarlo, e le foto che ha pubblicato poco fa su Instagram lo confermano. Questa volta Michele Bravi non ha mostrato solo il suo volto o i suoi occhi, ma si è mostrato a figura intera ma in un tunnel alla fine del quale non ha trovato ancora la luce, non del tutto. Nelle foto il cantante è imbrigliato in quello che sembra essere un telo di plastica ed è questo che lo tiene stretto, fermo, permettendo solo al suo volto di uscire fuori.

MICHELE BRAVI “IMBRIGLIATO” DAI SENSI DI COLPA

Michele Bravi sta sopravvivendo e non sta vivendo in questo momento. Il messaggio è chiaro e colpisce al cuore i fan che si sono subito raccolti e stretti intorno a lui invitandolo a tornare alla sua musica, possibile valvola di sfogo e aiuto in questi mesi difficili. Lo scorso novembre, ormai quasi un anno fa, Michele Bravi è rimasto coinvolto in un incidente in cui una donna è morta. Proprio il cantante era alla guida di un’auto di una società di car sharing quando avrebbe effettuato un’inversione vietata per immettersi nel senso di marcia opposto investendo una donna che si trovava a bordo della sua moto e che si è schiantata contro l’auto. La donna è morta all’ospedale San Carlo circa un’ora dopo. Secondo la difesa, Michele Bravi non stava facendo inversione ma stava svoltando a sinistra per accedere ad un passo carraio e la moto arrivata dalle spalle di quest’ultimo ha impattato in prossimità della portiera posteriore. Questo non è bastato visto che Michele Bravi è stato rinviato a giudizio per omicidio stradale dalla Procura di Milano. Il cantante riuscirà ad andare avanti con la sua vita dimenticando questo dolore e i suoi sensi di colpa.

Ecco le foto pubblicate su Instagram poco fa:





